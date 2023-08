AEX start de dag met licht verlies, bankaandelen onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 0,2 procent lager op 770,36 punten, terwijl de Midkap 0,4 procent prijs gaf. RELX wist ongeveer 0,8 procent koerswinst te boeken, gevolgd door WoltersKluwer, dat 0,4 procent kon bijschrijven. ArcelorMittal, ABN AMRO en ING moesten allen ruim 1 procent inleveren. Ook elders in Europa stonden bankaandelen onder druk. In de AMX won Fagron 3,1 procent en Aperam verloor 1,2 procent. In de AScX kon Azerion 1,2 procent bijschrijven, terwijl Fastned 1,4 procent verloor. PostNL moest 1 procent inleveren na de stevige koerssprong van maandag na meevallende kwartaalcijfers en een outlookverhoging. Jefferies verhoogde dinsdag het koersdoel voor PostNL van 1,50 naar 1,80 euro. Bron: ABM Financial News

