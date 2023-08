Lagere grondstofprijzen drukken resultaten Glencore Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Glencore heeft een sterke daling van de winst in het eerste halfjaar gerapporteerd. Dit bleek uit de cijfers die het Zwitserse handelshuis in grondstoffen dinsdagochtend publiceerde. De omzet van Glencore bedroeg in het eerste halfjaar 107,4 miljard dollar, ten opzichte van 134,4 miljard dollar een jaar geleden. Het handelshuis rapporteerde verder over de eerste zes maanden een aangepaste EBITDA van 9,4 miljard dollar. Dit is ongeveer de helft van recordbedrag van 18,9 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar, toen het bedrijf sterk profiteerde van de opgelopen grondstofprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De nettowinst voor aandeelhouders bedroeg 4,6 miljard dollar, ten opzichte van 12,1 miljard een jaar geleden. Glencore is van plan om voor 1,2 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen. Dit programma moet in februari 2024 afgerond zijn. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.