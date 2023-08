Lagere start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong circa 0,4 procent in het rood, ondanks het positieve slot maandagavond in New York.

Gisteren was de nieuwe week rustig begonnen en daalde de AEX minder dan 0,1 procent. De Europese beurzen bleven maandag ook dicht bij huis. Beleggers zijn op hun hoede, in afwachting van de inflatiecijfers uit de VS en China later deze week. Volgens analisten van IG zijn deze cijfers "belangrijke testen voor de markt".

Economen denken dat de Amerikaanse inflatie in juli is gestegen van 3,0 naar 3,3 procent. Maar de kerninflatie daalde volgens hen van 4,8 naar 4,7 procent.

Dinsdagochtend werd nog bekendgemaakt dat de inflatie in Nederland en Duitsland verder is gedaald. In Duitsland daalde de inflatie van 6,4 procent in juni naar 6,2 procent in juli, conform voorlopige cijfers.

De Nederlandse consumentenprijzen stegen in juli met 4,6 procent op jaarbasis. In juni was dit nog 5,7 procent. Deze daling van de inflatie kwam vooral door de prijsontwikkeling van energie.

In juli waren de prijzen exclusief energie en motorbrandstoffen 6,8 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. In juni was de prijsstijging op jaarbasis nog 7,2 procent.

Ook de prijsontwikkelingen van kleding en voeding hadden een neerwaarts effect op de ontwikkeling van de inflatie. Kleding was in juli 5,5 procent duurder dan een jaar eerder was dat 10,5 procent.

Verder was er nieuws uit China, waar de export in juli opnieuw met dubbele cijfers is gedaald. De daling was nog iets scherper dan economen hadden voorzien.



De euro/dollar noteerde vanochtend iets lager op 1,0989 en de olieprijzen handelden nagenoeg onveranderd. Een vat Brentolie kostte 85,37 dollar.

Bedrijfsnieuws

Jefferies heeft dinsdag het koersdoel voor PostNL verhoogd van 1,50 naar 1,80 euro en handhaaft het Houden advies op het aandeel.

De handelsvolumes van contante effecten op Euronext zijn in juli gedaald. Dit maakte de Europese beursuitbater maandagavond bekend. De volumes op de cash market daalden met 3 procent op maandbasis. Vergeleken met een jaar eerder waren de volumes zelfs 25 procent lager.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 0,9 procent tot 4.518,44 punten, de Dow Jones index won 1,2 procent op 35.473,13 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 13.994,40 punten.