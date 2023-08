Jefferies verhoogt koersdoel PostNL naar €1,80 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft dinsdag het koersdoel voor PostNL verhoogd van 1,50 naar 1,80 euro en handhaaft het Houden advies op het aandeel. Dit bleek uit een rapport van de zakenbank. Analist David Kerstens geeft in dit rapport aan dat postbedrijven in de Benelux beter dan verwacht hebben gepresteerd in het tweede kwartaal, dankzij een herstel van de pakjesvolumes, wat leidde tot winstverbeteringen. Bij PostNL steeg het genormaliseerde bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal met 80 procent naar 18 miljoen euro, zij het vanaf een lage basis. Dit is deels het gevolg van lagere herstructureringskosten, maar ook een hoger resultaat bij de afdeling pakketten. De daling van het postvolume daarentegen drukte op de resultaten, aldus Kerstens. Voor 2023 wordt door PostNL een genormaliseerde EBIT verwacht van 100 tot 130 miljoen euro, waar eerder werd uitgegaan van 70 tot 100 miljoen euro. De genormaliseerde winst zal uitkomen tussen de 65 en 95 miljoen euro in plaats van tussen de 40 en 70 miljoen euro. De analist is te spreken over deze outlookverhoging. De combinatie van hogere pakketvolumes en lagere herstructureringskosten heeft er voor gezorgd dat Jefferies het advies onveranderd laat, maar het koersdoel wel heeft verhoogd. Het aandeel PostNL is maandag 9,5 procent hoger gesloten op 2,01 euro. Bron: ABM Financial News

