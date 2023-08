Nederlandse inflatie daalt onder 5 procent

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse inflatie is in juli gedaald tot onder de 5 procent. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De consumentenprijzen stegen in juli met 4,6 procent op jaarbasis. In juni was dit nog 5,7 procent. Deze daling van de inflatie kwam vooral door de prijsontwikkeling van energie.

In juli waren de prijzen exclusief energie en motorbrandstoffen 6,8 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. In juni was de prijsstijging op jaarbasis nog 7,2 procent.

Ook de prijsontwikkelingen van kleding en voeding hadden een neerwaarts effect op de ontwikkeling van de inflatie. Kleding was in juli 5,5 procent duurder dan een jaar eerder was dat 10,5 procent.

Maandbasis

De prijzen voor consumenten stegen in juli met 1,0 procent ten opzichte van juni. Het prijspeil was in de afgelopen twaalf maanden het hoogst in oktober 2022.

Europa

Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren volgens de Europese rekenmethode HICP in juli 5,3 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In juni was dat 6,4 procent. De inflatie in de eurozone daalde van 5,5 procent in juni naar 5,3 procent in juli.