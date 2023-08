Beyond Meat verlaagt omzetverwachting 2023 Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Beyond Meat heeft het afgelopen kwartaal de verliezen weten te verkleinen op een lagere omzet en verlaagde zijn omzetverwachting voor het hele boekjaar. Dit bleek maandag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de de maker van plantaardige vlees. CEO Ethan Brown sprak van gemengde resultaten, "te midden van sterke vooruitgang in de richting van ons doel van duurzame groei op lange termijn", aldus de bestuurder. "Hoewel we onze vooruitzichten voor de netto-omzet voor 2023 verlagen, verwachten we niettemin een bescheiden terugkeer naar omzetgroei op jaarbasis in het derde en vierde kwartaal van 2023", voegde hij toe. Het concern boekte het afgelopen kwartaal een nettoverlies van 53,5 miljoen dollar, ofwel 0,83 dollar per aandeel, in vergelijking met een verlies van 97,1 miljoen dollar, ofwel 1,53 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet daalde van 147,0 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2022 naar 102,1 miljoen dollar het afgelopen kwartaal. Outlook De maker van plantaardige vlees voorziet voor het hele boekjaar een omzet van 360 tot 380 miljoen dollar. Het concern zei eerder nog een omzet te voorzien van 375 tot 415 miljoen dollar. Het aandeel Beyond Meat noteerde maandag in de elektronische handel nabeurs 8,8 procent lager. Bron: ABM Financial News

