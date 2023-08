Wall Street hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,9 procent tot 4.518,45 punten, de Dow Jones index won 1,2 procent op 35.473,13 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 13.994,40 punten.

Wall Street maakte maandag een deel van de verliezen van vorige week goed, terwijl het cijferseizoen voortduurt en de markt uitkijkt naar Amerikaanse inflatiecijfers later deze week om te bepalen of het verkrappingsbeleid van de Fed nog door moet gaan.

Een stijging van de treasury-rente leidde vorige week tot druk, aangezien aandelen volgens sommige analisten daardoor relatief minder aantrekkelijk werden. De 10-jaarsrente noteerde maandag 4 basispunten hoger op 4,086 procent.

"Het verschil tussen het verwachte winstrendement van de S&P 500 en de rente op 10-jaars treasury's is afgenomen tot ongeveer 1 procent. We hebben dit niveau niet meer gezien sinds het uiteenspatten van de techzeepbel in 2002", zei SPI Asset Management.

"Beleggers zullen de Amerikaanse [treasury]rente nauwlettend volgen, aangezien een stijging aandelenmarkten zou kunnen schaden, vooral als de inflatiecijfers van deze week de prognoses overtreffen", voegde SPI toe.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat het consumentenkrediet in de VS in juni is gestegen met 17,9 miljard dollar, in vergelijking met een stijging van 9,4 miljard dollar in mei.

De euro/dollar noteerde op 1,1004. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0999 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1010 op de borden.

De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 0,88 dollar lager op 81,94 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen handelsbalansdata, gevolgd door de groothandelsvoorraden later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Het cijferseizoen in de VS is inmiddels voor een belangrijk deel achter de rug. Volgens Bob Homan van ING werd in Amerika voor het tweede kwartaal een winstdaling van circa 9 procent verwacht, "maar dan vallen de cijfers een procent of 5 tot 6 mee". De winsten vielen ten opzichte van vorig jaar vooral terug in de sectoren energie en IT. "Maar later dit jaar wordt herstel verwacht", aldus Homan. In het derde kwartaal lijkt er nog een kleine winstdaling te volgen, maar in het vierde kwartaal volgt herstel. "Dat heeft ook te maken met het valuta-effect." In 2022 was de dollar in de tweede jaarhelft "erg sterk". Daardoor zullen de winsten van Amerikaanse bedrijven eind 2023 al weer stijgen.



Berkshire Hathaway heeft in het tweede kwartaal de resultaten zien stijgen, zo bleek zaterdag uit cijfers van het investeringsvehikel van Warren Buffett. Het nettoresultaat steeg op jaarbasis van een verlies van 43,6 miljard dollar naar een winst van 35,9 miljard dollar. Vorig jaar leed Berkshire een verlies op zijn investeringen van ruim 53 miljard dollar. Afgelopen kwartaal was dit juist een winst van bijna 26 miljard dollar. Het aandeel steeg circa 3,6 procent.

BioNTech heeft in het tweede kwartaal van 2023 de omzet fors zien dalen en boekte een nettoverlies. Het aandeel verloor ongeveer 7,4 procent.

Tyson Foods heeft in het afgelopen kwartaal de omzet licht zien dalen en verlies geleden. Tyson kondigde de sluiting van 4 fabrieken aan. Het aandeel noteerde circa 4,4 procent lager.



Campbell Soup heeft een bod gedaan op Sovos Brands ter waarde van ongeveer 2,7 miljard dollar. Campbell Soup wil 23,00 dollar per aandeel in contanten betalen en verwacht ongeveer 50 miljoen dollar aan synergievoordelen te realiseren. Het aandeel Campbell daalde circa 1,8 procent.