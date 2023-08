Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag lager gesloten, vanwege een sterkere dollar. Olie eindigde vorige week op zijn hoogste niveau sinds half april en sloot voor de zesde opeenvolgende week hoger. De ruwe olieprijs kreeg vorige week een boost toen Saoedi-Arabië een productieverlaging van 1 miljoen vaten per dag verlengde tot eind september. De verwachting dat in de tweede helft van het jaar sprake zal zijn van een aanbodtekort en de afnemende angst voor een recessie hebben bijgedragen aan een opleving van de olieprijs, hoewel analisten opmerkten dat de zorgen over een mogelijke vertraging nog niet volledig zijn weggenomen. "Vooruit kijkend voorspellen we dat Brent het jaar zal eindigen op ongeveer 85 dollar per vat. OPEC+ lijkt immers vastbesloten om het aanbod te beperken. We voorspellen ook een stijging van 2 procent op jaarbasis in de wereldwijde vraag naar olie in de tweede helft van het jaar", zei grondstofanalist Edward Gardner van Capital Economics. De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 0,88 dollar lager op 81,94 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

