Europese beurzen vrijwel vlak gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen bleven maandag dicht bij huis. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,1 procent tot 459,68 punten, de Duitse DAX sloot vlak op 15.950,76 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,1 procent op 7.319,76 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent lager op 7.554,49 punten. Beleggers zijn op hun hoede, in afwachting van de inflatiecijfers uit de VS en China later deze week. Volgens analisten van IG zijn deze cijfers "belangrijke testen voor de markt". Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de productie van de Duitse industrie op maandrbasis daalde met 1,5 procent. Voor de rest was de macro-agenda leeg. De euro/dollar noteerde op 1,1002. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1016 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1010 op de borden. Olie noteerde maandag een procent lager. Bedrijfsnieuws In Amsterdam steeg PostNL 9,5 procent, na beter dan verwachte kwartaalcijfers. Het postbedrijf verhoogde daarbij de outlook voor heel 2023. In Brussel steeg sectorgenoot BPost 2,1 procent. In Frankfurt ging Rheinmetall aan kop met een koerswinst van 2,3 procent. Siemens Energy bungelde onderaan met een verlies van 6,3 procent. Het bedrijf heeft maandag de outlook voor 2023 verlaagd, nadat de fabrikant eind juni al aangaf dat de verwachtingen voor dit jaar niet langer haalbaar waren. De problemen zitten bij onderdeel Siemens Gamesa. In Londen stond huizenbouwer Taylor Wimpey onder druk. Het aandeel verloor 0,8 procent. "De sector wordt vandaag de dag met heel andere marktomstandigheden geconfronteerd, na jaren van sterke vastgoedprijzen, goedkope hypotheken en overheidssteun voor starters", zei AJ Bell in een toelichting. In Parijs won Thales 1,1 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent hoger op 4.498,70 punten. De Dow Jones index steeg 0,9 procent, maar technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.