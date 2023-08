PostNL uitblinker op saaie beursdag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de handelsweek rustig van start gegaan met als uitblinker PostNL, dat de outlook voor 2023 verhoogde. De AEX daalde minder dan 0,1 procent naar 772,13 punten. Niet alleen op het Damrak was het rustig, dat gold ook voor de andere Europese beurzen, zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Beleggers moesten het doen met een vrijwel lege agenda. De productie van de Duitse industrie is in juni opnieuw gedaald, zo bleek maandagochtend uit cijfers van Destatis, het Duitse bureau voor de statistiek. De productie liep in juni met 1,5 procent terug. Later in de week wordt het drukker met inflatiecijfers uit verschillende landen, waaronder die uit de VS op donderdag. Economen denken dat de Amerikaanse inflatie in juli is gestegen van 3,0 naar 3,3 procent. Maar de kerninflatie daalde volgens hen van 4,8 naar 4,7 procent. De euro/dollar noteerde op 1,01002 en de olieprijzen daalden met een procent. Stijgers en dalers In de AEX ging IMCD aan de leiding met een koerswinst van 2,6 procent, gevolgd door Besi met 2,4 procent. IMCD kreeg een kleine koersdoelverlaging van zakenbank Jefferies te verwerken, net als het Belgische Azelis, na de cijfers die de twee sectorgenoten vorige week presenteerden. ING en Prosus daalden daarentegen 1,9 en 2,5 procent. Het aandeel ING noteerde ex-dividend. Bank of America besloot na de kwartaalcijfers van ING van vorige week om het koersdoel te verhogen van 17,50 naar 20,00 euro. Gecorrigeerd voor het dividend, steeg het aandeel ING wel. In de AMX gingen Van Lanschot en Fagron maandag 2,2 en 2,7 procent omhoog. Signify en Galapagos daalden 2,8 en 5,6 procent. Signify moest terrein prijsgeven nadat ING het aandeel van de kooplijst haalde. Het koersdoel werd flink verlaagd van 43,00 naar 29,00 euro. Galapagos kreeg een koersdoelverlaging van RBC. Die verlaagde het koersdoel van 41,00 naar 38,00 dollar. PostNL heeft in het tweede kwartaal beter dan verwacht gepresteerd en verhoogde de outlook voor heel 2023. Voor dit jaar wordt door PostNL nu een genormaliseerde EBIT verwacht van 100 tot 130 miljoen euro, waar eerder werd uitgegaan van 70 tot 100 miljoen euro. "De betere vooruitzichten voor 2023 worden gedreven door een beter resultaat bij Pakketten", aldus CEO Herna Verhagen. Het aandeel reageerde positief en kon 9,5 procent bijschrijven. Degroof Petercam verhoogde vanochtend het koersdoel voor PostNL van 1,55 naar 1,95 euro met handhaving van het Houden advies en ook ING reageerde positief op de rapportage van het postbedrijf. Azerion steeg 2,5 procent, maar Vivoryon en Fastned daalden 2,2 en 3,3 procent. Wall Street Bij de slotgong op Beursplein 5 noteerde de Amerikaanse S&P500 index 0,4 procent in het groen, maar de Nasdaq daalde licht. Bron: ABM Financial News

