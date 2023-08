Wall Street koerst af op lichtgroene opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag vermoedelijk een licht hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren circa een half uur voor opening van Wall Street 0,3 procent hoger.

De aandelenmarkten in New York sloten vrijdag lager, onder meer door koersdruk bij Apple.

Analist Luc Aben van Van Lanschot Kempen constateerde dat de Amerikaanse banenmarkt licht is afgekoeld. Samen met een participatiegraad die nog steeds niet het pre-corona peil bereikt heeft, en dat misschien ook niet meer zál doen, impliceert dit slechts een geleidelijk afnemende loondruk.

Op zich hoeft dat niet te betekenen dat de Federal Reserve de rente in september nog een keer zal optrekken. Hogere lonen worden deels gecompenseerd door een verbetering van de productiviteit. Als werknemers productiever zijn, mogen ze ook meer kosten. Maar de arbeidsmarktcijfers passen wél in een scenario, waarin de beleidsrente nog geruime tijd hoog zal blijven, aldus Aben.

De analist van Van Lanschot wijst ook op het naderende einde van de publicatietrein. In de VS overtroffen vier van de vijf ondernemingen tot nu toe de verwachtingen. In Europa was dat drie op vijf. Op zich degelijk, maar de verwachtingen waren dan ook niet hoog gespannen, nuanceerde Aben.

Beleggers onthaalden de cijfers vaak schouderophalend. In absolute termen waren ze dan ook meestal weinig inspirerend. Positieve verrassingen werden nauwelijks beloond, winstmissers daarentegen leidden tot een koersafstraffing.

Voor heel 2023 gaan analisten, wat de gemiddelde bedrijfswinst betreft, uit van nulgroei. In 2024 zou die groei dan weer richting de 10 procent gaan. Dat is afwachten, maar gegeven de economische vooruitzichten lijkt dit tamelijk ambitieus, vindt Aben

Op macro-economisch vlak staat maandag in de VS slechts het consumentenkrediet geagendeerd. Daarnaast zullen een aantal Fed leden hun licht laten schijnen op de economische ontwikkelingen in de VS en het monetaire beleid toelichten. Donderdag zal de aandacht worden opgeëist door de belangrijke inflatiecijfers in de VS. Economen denken dat de Amerikaanse inflatie in juli is gestegen van 3,0 naar 3,3 procent. Maar de kerninflatie daalde volgens hen van 4,8 naar 4,7 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0970 en olie werd 0,9 procent goedkoper. Vrijdag sloot de olieprijs op zijn hoogste niveau in zestien weken. De ruwe olieprijs zag zich gesteund door de aankondiging van Saoedi-Arabië dat het de productieverlaging met 1 miljoen vaten per dag tot september zou verlengen en aangaf dat de verlaging kan worden verlengd, verdiept of beide. Rusland zei ook de export tot en met september met 300.000 vaten per dag te beperken.

Bedrijfsnieuws

Het cijferseizoen in de VS is inmiddels voor een belangrijk deel achter de rug. Volgens Bob Homan van ING werd in Amerika voor het tweede kwartaal een winstdaling van circa 9 procent verwacht, "maar dan vallen de cijfers een procent of 5 tot 6 mee". De winsten vielen ten opzichte van vorig jaar vooral terug in de sectoren energie en IT. "Maar later dit jaar wordt herstel verwacht", aldus Homan. In het derde kwartaal lijkt er nog een kleine winstdaling te volgen, maar in het vierde kwartaal volgt herstel. "Dat heeft ook te maken met het valuta-effect." In 2022 was de dollar in de tweede jaarhelft "erg sterk". Daardoor zullen de winsten van Amerikaanse bedrijven eind 2023 al weer stijgen.



Berkshire Hathaway heeft in het tweede kwartaal de resultaten zien stijgen, zo bleek zaterdag uit cijfers van het investeringsvehikel van Warren Buffett. Het nettoresultaat steeg op jaarbasis van een verlies van 43,6 miljard dollar naar een winst van 35,9 miljard dollar. Vorig jaar leed Berkshire een verlies op zijn investeringen van ruim 53 miljard dollar. Afgelopen kwartaal was dit juist een winst van bijna 26 miljard dollar.

Zelf vindt Buffett dat de operationele winst een betere afspiegeling is van hoe zijn bedrijf presteert dan de nettowinst, waarin de 'papieren' winsten en verliezen zitten. Operationeel zag Berkshire het resultaat in het tweede kwartaal stijgen van 9,4 miljard naar 10,0 miljard dollar.

BioNTech heeft in het tweede kwartaal van 2023 de omzet fors zien dalen en boekte een nettoverlies. Het aandeel, genoteerd op Nasdaq, lijkt 5 procent lager te gaan openen.

Tyson Foods heeft in het afgelopen kwartaal de omzet licht zien dalen en verlies geleden. Tyson kondigde de sluiting van 4 fabrieken aan. Het aandeel zal bij opening circa 8 procent inleveren.



Campbell Soup heeft een bod gedaan op Sovos Brands ter waarde van ongeveer 2,7 miljard dollar. Campbell Soup wil 23,00 dollar per aandeel in contanten betalen en verwacht ongeveer 50 miljoen dollar aan synergievoordelen te realiseren.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index daalde vrijdag 0,5 procent tot 4.478,03 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 35.065,62 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent lager op 13.909,24 punten.