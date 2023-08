Tyson Foods duikt in de rode cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tyson Foods heeft in het afgelopen kwartaal de omzet licht zien dalen en verlies geleden. Dit bleek maandag bij de cijfers van de Amerikaanse vleesproducent. Het operationeel resultaat kwam in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar uit op 350 miljoen dollar negatief, oftewel een nettoverlies van 1,18 dollar per aandeel. Dit tegen 1,03 miljard dollar winst een jaar eerder. Het aangepaste resultaat was 0,15 dollar winst per aandeel. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op een winst van 0,26 dollar per aandeel. Vorig jaar werd er nog 1,94 dollar per aandeel verdiend. De omzet daalde op jaarbasis van 13,5 naar 13,1 miljard dollar. De resultaten stonden onder druk vanwege de sluiting van 4 fabrieken waar kip wordt verwerkt. Er werd een afschrijving gedaan van 210 miljoen dollar vanwege deze sluiting. Ook werd er een afschrijving van 238 miljoen dollar gedaan in het internationale segment. Outlook Tyson verwacht dat de omzet dit boekjaar 2023 zal uitkomen tussen 53 miljard en 54 miljard dollar. De productie van rund-, varkens- en kippenvlees zal dit jaar echter niet erg rendabel zijn, waarschuwde Tyson. Voor rundvlees rekent de Amerikaanse minister van landbouw op een daling van de binnenlandse productie met 3 procent, en Tyson verwacht een daling van de operationele marge in dit segment, tot circa nul procent. Voor varkensvlees wordt een vlakke productie voorspeld en een marge die tussen min 4 en min 2 procent zal liggen. Voor kip wordt een productiegroei van 3 procent voorzien, maar met een operationele marge tussen min 1 en plus 1 procent. Bron: ABM Financial News

