Futures Wall Street wijzen op hoger begin van de week

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,2 procent in het groen.

De aandelenmarkten in New York sloten vrijdag lager, onder meer door koersdruk bij Apple.

"Het banenrapport bracht geen grote verrassingen", zei marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets. "De neerwaartse verrassing in het rapport heeft het getouwtrek tussen de stieren en beren nog moeilijker gemaakt, aangezien geen van beiden weet welke kant het op zal gaan", voegde hij toe.

De S&P 500 daalde op weekbasis met 2,3 procent. In de VS blijft de dienstensector "de belangrijkste motor voor de groei van de Amerikaanse economie", aldus econoom Chris Williamson van S&P Global. "Maar er zijn signalen dat de motor sputtert nu de tegenwind aantrekt."

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets maken beleggers zich zorgen over de zwakker dan voorziene macro-economische cijfers en in het verlengde daarvan ook over de winstgroei bij bedrijven in het komende halfjaar.

Analist Simon Wiersma wees maandag op het aandeel Apple dat vrijdag bijna 5 procent lager sloot, na de voorzichtige vooruitzichten die de fabrikant van de iPhone donderdag nabeurs afgaf. Die daling vind Wiersma iets overdreven, maar had vrijdag vooral in de laatste twee uur van de handel impact op de stemming op Wall Street.

"Na eerder op winst te hebben gestaan, doken de koersen omstreeks 20:00 uur onze tijd zonder duidelijke reden als een baksteen omlaag. Volgens berichten sloegen handelscomputers ineens aan het verkopen. Nu wordt het grootste deel van de handel op Wall Street als jaren geïnitieerd door algoritmes dus dat is geen nieuws", aldus de analist.

Op macro-economisch vlak staat maandag in de VS slechts het consumentenkrediet geagendeerd. Tevens zullen een aantal Fed leden hun licht laten schijnen op de economische ontwikkelingen in de VS en het monetaire beleid toelichten. Donderdag zal de aandacht worden opgeëist door de belangrijke inflatiecijfers in de VS. Economen denken dat de Amerikaanse inflatie in juli is gestegen van 3,0 naar 3,3 procent. Maar de kerninflatie daalde volgens hen van 4,8 naar 4,7 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0970 en olie werd 0,9 procent goedkoper. Vrijdag sloot de olieprijs op zijn hoogste niveau in zestien weken. De ruwe olieprijs zag zich gesteund door de aankondiging van Saoedi-Arabië dat het de productieverlaging met 1 miljoen vaten per dag tot september zou verlengen en aangaf dat de verlaging kan worden verlengd, verdiept of beide. Rusland zei ook de export tot en met september met 300.000 vaten per dag te beperken.

Bedrijfsnieuws

Het cijferseizoen in de VS is voor een belangrijk deel achter de rug. Volgens Bob Homan van ING werd in Amerika voor het tweede kwartaal een winstdaling van circa 9 procent verwacht, "maar dan vallen de cijfers een procent of 5 tot 6 mee". De winsten vielen ten opzichte van vorig jaar vooral terug in de sectoren energie en IT. "Maar later dit jaar wordt herstel verwacht", aldus Homan. In het derde kwartaal lijkt er nog een kleine winstdaling te volgen, maar in het vierde kwartaal volgt herstel. "Dat heeft ook te maken met het valuta-effect." In 2022 was de dollar in de tweede jaarhelft "erg sterk". Daardoor zullen de winsten van Amerikaanse bedrijven eind 2023 al weer stijgen.



Klik hier voor: na meevallende kwartaalcijfers nu vizier op 2024

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index daalde vrijdag 0,5 procent tot 4.478,03 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 35.065,62 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent lager op 13.909,24 punten.