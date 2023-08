Europese beurzen beginnen de week in mineur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur licht lager.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,2 procent tot 458,17 punten, de Duitse DAX verloor 0,4 procent op 15.880,80 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,2 procent op 7.300,78 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,5 procent lager op 7.527,86 punten.

Veel nieuws was er vanochtend niet. Een tegenvaller is dat de Duitse industrie in juni opnieuw minder produceerde. De productie, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden en werkdagen, lag in juni 1,5 procent lager dan een maand eerder. In mei daalde de productie met een bescheiden 0,1 procent. Voor de rest van de dag is de macro-agenda leeg.

Na een goede julimaand, waarin de aandelenmarkten met 3 tot 4 procent stegen, is augustus vooralsnog geen succes. CIO Frank Vranken van Edmond de Rothschild Europe merkt op dat augustus en september "altijd verraderlijke maanden" zijn. Maar ditmaal zijn het volgens hem niet alleen seizoensgebonden zaken die het sentiment drukken.

Vranken wijst onder meer op de ruim 100 miljard dollar aan obligaties die de VS deze week op de markt brengt. Dit kan de rente opjagen, en dus druk zetten op aandelen. Verder kan de oplopende olieprijs volgens hem een einde maken aan de dalende inflatie. Mogelijk dat dit later deze week al zichtbaar wordt, als Amerika nieuwe inflatiecijfers publiceert.

Ook blijft de industrie zwak presteren, zoals bijvoorbeeld vandaag duidelijk werd met de Duitse cijfers. "Maar dit is een mondiaal fenomeen." Vooral Europa en China worden getroffen.

Tot slot zullen veel partijen hun onderweging aan Amerikaanse aandelen volgens Vranken inmiddels wel hebben aangepast, nu een recessie er niet meer lijkt te komen, maar de economie vermoedelijk een zachte landing beleeft. Hiermee valt een aanjager voor Amerikaanse aandelen weg, denkt Vranken.

De euro/dollar noteert op 1,0970 en olie werd 0,6 procent goedkoper. Vrijdag sloot de olieprijs op zijn hoogste niveau in zestien weken. De ruwe olieprijs zag zich gesteund door de aankondiging van Saoedi-Arabië dat het de productieverlaging met 1 miljoen vaten per dag tot september zou verlengen en aangaf dat deze verlaging kan worden verlengd, verdiept of zelfs beide. Rusland zei ook de export tot en met september met 300.000 vaten per dag te beperken.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam wist PostNL 7 procent bij te schrijven. PostNL heeft in het tweede kwartaal beter dan verwacht gepresteerd en verhoogde de outlook voor heel 2023. Voor dit jaar wordt door PostNL nu een genormaliseerde EBIT verwacht van 100 tot 130 miljoen euro, waar eerder werd uitgegaan van 70 tot 100 miljoen euro. "De betere vooruitzichten voor 2023 worden gedreven door een beter resultaat bij Pakketten", aldus CEO Herna Verhagen. In Brussel profiteerde Bpost. Dit aandeel steeg 1,3 procent.

Siemens Energy verloor 5,5 procent na een winstwaarschuwing. Siemens Gamesa, dat inmiddels bijna volledig in handen is van Siemens Energy, kampt met kwaliteitsproblemen bij zijn windturbines en herstelwerkzaamheden, waarschuwde Siemens Energy in juni. De kosten werden toen geschat op meer dan 1 miljard euro. Het was volgens Siemens Energy destijds nog te vroeg om een exacte schatting te kunnen geven, maar de omvang van de problemen was dusdanig dat het bedrijf al wel besloot de outlook in te trekken. Siemens Energy kondigde maandag een afschrijving aan voor Siemens Gamesa van 2,2 miljard euro.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteerden aan het eind van de ochtend tot 0,4 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index daalde vrijdag nog 0,5 procent tot 4.478,03 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 35.065,62 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent lager op 13.909,24 punten.