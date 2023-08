Valuta: rustige week in verschiet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het belooft een rustige week te worden voor de euro. Dit zeggen analisten van Monex Europe in een vooruitblik op de week. "De agenda voor de eurozone is redelijk leeg deze week, en biedt dus weinig harde data voor de markten om hun tanden in te zetten." Buiten de Amerikaanse inflatiecijfers op donderdag, "is er weinig dat de euro/dollar uit de huidige bandbreedte kan laten breken", meent Monex. Economen denken dat de Amerikaanse inflatie in juli is gestegen van 3,0 naar 3,3 procent. Maar de kerninflatie daalde volgens hen van 4,8 naar 4,7 procent. De analisten denken dat beleggers vooral al zullen 'kauwen' op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank in september. Een derde van de marktvolgers verwacht momenteel een nieuwe renteverhoging volgens Monex. "Toegegeven, het is zomer[vakantie] in Europa, maar op dit moment is de stilte van de ECB oorverdovend". De euro/dollar noteerde maandag op 1,0968. Bron: ABM Financial News

