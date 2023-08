Bank of America verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft maandag het koersdoel voor ING Groep verhoogd van 17,50 naar 20,00 euro, met handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een analistenrapport van de Amerikaanse bank. ING ziet volgens de Amerikaanse bank de inkomsten stijgen, terwijl de kosten onder controle zijn en de bezittingen van goede kwaliteit zijn. ING heeft ook meer dan voldoende ruimte om de aandeelhouders nog beter te belonen, vindt Bank of America. De analisten denken dat ING bij de komende kwartaalupdate een aandeleninkoopprogramma zal presenteren ter waarde van 3 miljard euro. Bij ING worden aandeelhouders het beste beloond, vergeleken met andere banken in Europa, aldus de analisten. Bron: ABM Financial News

