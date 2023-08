PostNL uitblinker op lichtrood Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend licht in het rood, maar PostNL weet het groen wel te vinden. Rond de klok van elf uur verloor de AEX 0,4 procent op 769,37 punten. De Amsterdamse beurs leverde vorige week 3 procent in. De Amerikaanse banencijfers wisten niet echt te inspireren. "Het banenrapport bracht geen grote verrassingen", zei marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets. "De neerwaartse verrassing in het rapport heeft het getouwtrek tussen de stieren en beren nog moeilijker gemaakt, aangezien geen van beiden weet welke kant het op zal gaan." Analist Simon Wiersma wees maandag op het aandeel Apple dat vrijdag bijna 5 procent lager sloot, na de voorzichtige vooruitzichten die de fabrikant van de iPhone donderdag nabeurs afgaf. Die daling vindt Wiersma iets overdreven, maar had vrijdag vooral in de laatste twee uur van de handel impact op de stemming op Wall Street. "Na eerder op winst te hebben gestaan, doken de koersen omstreeks 20:00 uur onze tijd zonder duidelijke reden als een baksteen omlaag. Volgens berichten sloegen handelscomputers ineens aan het verkopen. Nu wordt het grootste deel van de handel op Wall Street als jaren geïnitieerd door algoritmes dus dat is geen nieuws", aldus de analist. De productie van de Duitse industrie is in juni opnieuw gedaald, zo bleek maandagochtend uit cijfers van Destatis, het Duitse bureau voor de statistiek. De productie, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden en werkdagen, lag in juni 1,5 procent lager dan een maand eerder. In mei daalde de productie met een bescheiden 0,1 procent. De euro/dollar noteerde vanochtend iets lager op 1,0983 en de olieprijzen startten de week iets lager. Een vat Brentolie kostte 86,05 dollar. Stijgers en dalers PostNL heeft in het tweede kwartaal beter dan verwacht gepresteerd en verhoogde de outlook voor heel 2023. Voor dit jaar wordt door PostNL nu een genormaliseerde EBIT verwacht van 100 tot 130 miljoen euro, waar eerder werd uitgegaan van 70 tot 100 miljoen euro. "De betere vooruitzichten voor 2023 worden gedreven door een beter resultaat bij Pakketten", aldus CEO Herna Verhagen. Het aandeel reageerde positief en kon ruim 6 procent bijschrijven. Degroof Petercam verhoogde vanochtend het koersdoel voor PostNL van 1,55 naar 1,95 euro met handhaving van het Houden advies en ook ING reageerde positief op de rapportage van het postbedrijf. In de AEX was IMCD de uitblinker. Het aandeel schreef 1,9 procent bij, ondanks een kleine koersdoelverlaging door zakenbank Jefferies maandagochtend. Besi won 1,4 procent.



ING verloor bijna 2 procent. ING noteerde 0,35 euro ex-dividend, en hiervoor gecorrigeerd steeg het aandeel wel. In de AMX won OCI 1,7 procent, maar Galapagos verloor 3,5 procent. Het biotechbedrijf zei donderdagavond nog dat het verwacht dit jaar minder omzet te genereren uit de verkoop van ontstekingsremmer Jyseleca dan eerder gemeld. Signify moest 1,7 procent terrein prijsgeven nadat ING het aandeel van de kooplijst haalde. Het koersdoel werd flink verlaagd van 43,00 naar 29,00 euro. JDE Peets verloor 0,2 procent na een koersdoelverlaging door Jefferies na de halfjaarcijfers van vorige week. In de AScX verloor Fastned 0,8 procent Bron: ABM Financial News

