AFM legt Nationale-Nederlanden boete op

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Autoriteit Financiële Markten heeft op 28 juli 2023 een bestuurlijke boete van 425.000 euro opgelegd aan de pensioenuitvoerder Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij. Dit maakte de toezichthouder maandag bekend. De boete is opgelegd omdat NN "niet-correcte pensioeninformatie heeft verstrekt en heeft nagelaten om deelnemers bij de start, beëindiging of wijziging van hun pensioenregeling tijdig de wettelijk verplichte informatie te versturen". Aan in totaal bijna 75.000 deelnemers binnen 'beschikbare premieregelingen' heeft NN volgens de AFM gedurende ten minste zeven jaar onjuiste informatie verstrekt over de waarde van hun polis. Nadat de fout aan het licht kwam, heeft NN de beleggingswaarden gecorrigeerd en de betrokken deelnemers en nabestaanden gecompenseerd. Bron: ABM Financial News

