ING haalt Signify van kooplijst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Signify flink verlaagd van 43,00 naar 29,00 euro en het advies bijgesteld van Kopen naar Houden. Dit bleek maandag uit een rapport van de bank. ING was niet onder de indruk van de laatste kwartaalupdate van Signify. Die legde opnieuw de zwakte in de verlichtingssector bloot. De grote vraag naar energiezuinige oplossingen kan volgens ING de cyclische zwakte en de zwakke vraag naar traditionele verlichting niet compenseren. Ook de markt voor simpele LED-verlichting, dat wil zeggen LED-lampen die niet met het internet verbonden zijn, krimpt. Het hoge rendement op de vrije kasstroom van Signify blijft aantrekkelijk. Maar omdat de bank geen aandeleninkoop verwacht, zal een herstel van de koers uitblijven, aldus de analisten. Het aandeel Signify noteerde maandagochtend 1,1 procent lager op 27,61 euro. Bron: ABM Financial News

