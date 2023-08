Beursblik: goede prestatie van PostNL Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft in het tweede kwartaal beduidend beter dan verwacht gepresteerd. Dit stelde analist Marc Zwartsenburg van ING maandag in een reactie. Die meevaller is "opnieuw volledig te danken aan Pakketten", voegde hij toe. Op basis van de kwartaalcijfers besloot PostNL de outlook voor 2023 "significant" te verhogen, aldus Zwartsenburg. Die outlookverhoging neemt volgens de analist de zorgen voor dit jaar weg, maar zorgt ook voor meer vertrouwen voor 2024. Voor 2023 wordt door PostNL nu een genormaliseerde EBIT verwacht van 100 tot 130 miljoen euro, waar eerder werd uitgegaan van 70 tot 100 miljoen euro. De genormaliseerde winst zal uitkomen tussen de 65 en 95 miljoen euro in plaats van tussen de 40 en 70 miljoen euro. De vrije kasstroom zal liggen tussen de 10 en 40 miljoen, daarin bracht PostNL geen verandering aan. ING heeft een koopadvies op PostNL met een koersdoel van 2,00 euro. Het aandeel steeg maandag 7,4 procent naar 1,97 euro. Bron: ABM Financial News

