Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel PostNL

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor PostNL verhoogd van 1,55 naar 1,95 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek maandag uit een rapport van de bank naar aanleiding van de kwartaalcijfers van PostNL. Volgens analist Frank Claassen was de genormaliseerde EBIT afgelopen kwartaal sterker dan verwacht. Dat was te danken aan hogere pakketvolumes, hoewel de postactiviteiten wel slechter presteerden dan verwacht. PostNL verhoogde maandag de outlook voor 2023, nadat het postbedrijf het jaar volgens de analist nog startte door een voorzichtige toon aan te slaan. Claassen sprak van een "solide" kwartaal, met een sneller dan verwacht herstel van de pakketvolumes. Dit is vooral te danken aan internationale klanten. Daarbovenop komt dat de aangekondigde kostenbesparingen effect sorteren. "Tot op heden zijn de resultaten bij Pakketten niet zo slecht als gevreesd." Het aandeel PostNL stijgt maandag 7,1 procent naar 1,97 euro. Bron: ABM Financial News

