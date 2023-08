Flinke koerssprong PostNL op voorzichtige beurs Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong fractioneel lager op 771,49 punten, terwijl de Midkap 0,1 procent prijs gaf. PostNL wist meer dan 7 procent te stijgen. Het postbedrijf heeft in het tweede kwartaal beter dan verwacht gepresteerd en verhoogde de outlook voor heel 2023. "De betere vooruitzichten voor 2023 worden gedreven door een beter resultaat bij Pakketten", aldus CEO Herna Verhagen. De bijdrage van Mail in Nederland zal naar verwachting lager zijn dan eerder aangenomen. DSM-Ferminich wist ongeveer 1 procent koerswinst te boeken en ING verloor 2,8 procent. ING noteerde 0,35 euro ex-dividend, en hiervoor gecorrigeerd steeg het aandeel wel. In de AMX won Fagron meer dan 0,7 procent en Galapagos verloor ruim twee procent. Het biotechbedrijf meldde donderdagavond nog dat het verwacht dit jaar minder omzet te genereren uit de verkoop van ontstekingsremmer Jyseleca dan eerder gemeld. In de AScX verloor TomTom meer dan 2 procent. Bron: ABM Financial News

