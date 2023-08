Winst oliereus Aramco loopt flink terug Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Saudi Aramco heeft in het tweede kwartaal de nettowinst op jaarbasis flink zien teruglopen. Dit meldde het Saoedische staatsoliebedrijf maandagochtend. In een toelichting op de cijfers wees het oliebedrijf op de gedaalde olieprijs. De hoge inflatie zorgde volgens het bedrijf voor meer economische onzekerheid. In de verslagperiode daalde de nettowinst van 48,4 miljard dollar naar 30,1 miljard dollar. De vrije kasstroom daalde in het tweede kwartaal van 34,6 miljard naar 23,2 miljard dollar. Aramco meldde verder dat het een kwartaaldividend blijft uitkeren van in totaal 19,5 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

