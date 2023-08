Siemens Energy somber gestemd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Siemens Energy heeft maandag de outlook voor 2023 verlaagd, nadat de fabrikant eind juni al aangaf dat de verwachtingen voor dit jaar niet langer haalbaar waren. Siemens Gamesa, dat inmiddels bijna volledig in handen is van Siemens Energy, kampt met kwaliteitsproblemen bij zijn windturbines en herstelwerkzaamheden, waarschuwde Siemens Energy in juni. De kosten werden toen geschat op meer dan 1 miljard euro. Het was volgens Siemens Energy destijds nog te vroeg om een exacte schatting te kunnen geven, maar de omvang van de problemen was dusdanig dat het bedrijf al wel besloot de outlook in te trekken. Siemens Energy kondigde maandag een afschrijving aan voor Siemens Gamesa van 2,2 miljard euro. Vandaag liet Siemens Energy verder weten voor dit jaar te rekenen op een stijging van de vergelijkbare omzet van 9 tot 11 procent, in plaats van 10 tot 12 procent. De operationele winstmarge voor bijzondere posten schat het bedrijf nu op 8 tot 10 procent negatief, waar eerder nog werd gerekend op een kleine plus. Het nettoverlies komt naar verwachting uit op ongeveer 4,5 miljard euro en de vrije kasstroom zal negatief zijn in plaats van positief. Resultaten In het afgelopen kwartaal steeg de omzet van Siemens Energy met 8,0 procent naar 7,5 miljard euro. De orders stegen zelfs met 54 procent naar 14,9 miljard euro. Het nettoresultaat daalde echter van een verlies van 564 miljoen euro naar een verlies van 2,9 miljard euro, vooral door de afschrijving op Siemens Gamesa. Bron: ABM Financial News

