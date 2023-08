Iets lagere start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong zo'n 0,2 procent in het rood.

De Amsterdamse beurs leverde vorige week 3 procent in. De Amerikaanse banencijfers wisten niet echt te inspireren. "Het banenrapport bracht geen grote verrassingen", zei marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets. "De neerwaartse verrassing in het rapport heeft het getouwtrek tussen de stieren en beren nog moeilijker gemaakt, aangezien geen van beiden weet welke kant het op zal gaan."

Vorige week werden de markten getrakteerd op oplopende rentes, vooral in de VS, en dat drukte de aandelenkoersen. Die hogere rente heeft niet zozeer te maken met een verandering in de gedachte van beleggers over het beleid van de Fed, volgens Simon Wiersma van ING, "maar vooral met het feit dat er deze week voor 103 miljard dollar aan nieuw staatspapier wordt geveild", aldus de expert van ING. "Om daar ruimte voor te maken in de portefeuilles zijn er beleggers die daarop anticiperen en bestaande posities verkopen." "Dat geeft koersdruk en dus hogere rentes, ook nog eens gevoed door speculanten en de vele aandacht in de financiële media."

De productie van de Duitse industrie is in juni opnieuw gedaald, zo bleek maandag uit cijfers van Destatis, het Duitse bureau voor de statistiek. De productie, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden en werkdagen, lag in juni 1,5 procent lager dan een maand eerder. In mei daalde de productie met een bescheiden 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde vanochtend iets lager op 1,0983 en de olieprijzen startten de week nagenoeg onveranderd. Een vat Brentolie kostte 86,15 dollar.

Bedrijfsnieuws

PostNL heeft in het tweede kwartaal beter dan verwacht gepresteerd en verhoogde de outlook voor heel 2023. Voor dit jaar wordt door PostNL nu een genormaliseerde EBIT verwacht van 100 tot 130 miljoen euro, waar eerder werd uitgegaan van 70 tot 100 miljoen euro. De genormaliseerde winst zal uitkomen tussen de 65 en 95 miljoen euro in plaats van tussen de 40 en 70 miljoen euro. "De betere vooruitzichten voor 2023 worden gedreven door een beter resultaat bij Pakketten", aldus CEO Herna Verhagen. De bijdrage van Mail in Nederland zal naar verwachting lager zijn dan eerder aangenomen.

Ajax heeft met de Duitse club Sankt Pauli overeenstemming bereikt over de transfer van Jakov Medic naar Amsterdam. Dit maakte Ajax zondagochtend bekend. De Kroaat tekende in Amsterdam een contract tot en met 30 juni 2028.

Zakenbank Jefferies verlaagde de koersdoelen voor IMCD en JDE Peet's, na de halfjaarcijfers die de twee bedrijven vorige week presenteerden.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index daalde vrijdag 0,5 procent tot 4.478,03 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 35.065,62 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent lager op 13.909,24 punten.