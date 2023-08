Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoelen Azelis en IMCD

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies verwacht dat het momentum voor Azelis en IMCD zal gaan verbeteren na de zwakkere resultaten van het tweede kwartaal in 2023, maar verlaagde desondanks de koersdoelen voor beide aandelen wel. Dat bleek maandagochtend uit een rapport van de zakenbank.

Jefferies verlaagde het koersdoel voor IMCD van 160,00 naar 158,00 euro en voor Azelis van 24,00 naar 23,00 euro. De adviezen bleven gehandhaafd op respectievelijk Kopen en Houden.

Jefferies heeft de taxaties voor de EBITA en de winst per aandeel voor beide bedrijven voor 2023 verlaagd met respectievelijk circa 5 procent en ongeveer 13 procent.

De twee distributeurs van speciale chemicaliën boekten in het tweede kwartaal van 2023 een tegenvallende autonome omzetdaling, van 8 procent voor Azelis en 12 procent bij IMCD. Dit was met name het gevolg van de vraag naar industriële speciale chemicaliën, terwijl de prijsstelling en winstgevendheid veerkrachtig bleven dankzij groei en een hogere marge in het segment life sciences, aldus Jefferies.

De zakenbank benadrukte dat IMCD en Azelis behoren tot de leidende spelers in een gefragmenteerde sector en goed zijn gepositioneerd om te profiteren van een verdere consolidatie.

Verder beschouwen de analisten de twee distributeurs als defensief tijdens een economische neergang. Ze profiteren ervan dat partijen steeds meer uitbesteden en hun prijzen en winstgevendheid zijn veerkrachtig. Tevens hanteren ze bedrijfsmodellen waarbij relatief weinig middelen worden gebruikt, het zogeheten asset-light model.

Jefferies wees er verder op dat bij zowel Azelis als IMCD een wisseling van de wacht aanstaande is.

Bij Azelis kondigde CEO Hans Joachim Müller aan dat hij aan het einde van 2023 met pensioen zal gaan. Hij wordt opgevolgd door Anna Betona, sinds 2016 bij Azelis verantwoordelijk voor de regio EMEA.

Bij IMCD had CEO Piet van der Slikke zijn geplande pensionering voor 2024 al in 2021 aangekondigd. Hij wordt opgevolgd door Valerie Diele-Braun. Zij heeft 20 jaar ervaring in de sector en is lid van de raad van toezicht van IMCD sinds 2020.

Jefferies houdt een voorkeur voor IMCD boven Azelis, met het oog op een gevestigde staat van dienst en omdat de M&A-strategie van IMCD volgens de zakenbank meer waarde toevoegt dan die van Azelis, wat terug te zien is in een hoger rendement op het geïnvesteerde kapitaal in de afgelopen vijf jaar.