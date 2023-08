Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 60 punten voor de Duitse DAX, een min van 24 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 34 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn vrijdag hoger gesloten.

Uit cijfers van het Amerikaans ministerie van arbeid bleek vrijdag dat het aantal banen in de VS in juli is gestegen met 187.000, terwijl de markt rekende op een stijging van 200.000 vanen. De werkloosheid daalde van 3,6 procent naar 3,5 procent. De loongroei bedroeg op jaarbasis 4,36 procent tot 33,74 dollar per uur. De arbeidsparticipatie kwam uit op 62,6 procent.

Daarmee is de groei voor het eerst sinds het uitbreken van de pandemie in 2020 twee maanden op rij gedaald tot onder de 200.000 banen, merkten marktvolgers op, die het rapport interpreteerden als een signaal dat de economie misschien voldoende afkoelt om de inflatie te verlagen, waardoor een verdere rentestijging in september wellicht niet nodig is.

"Het banenrapport voor juli duidt op een zachte landing van de Amerikaanse economie", zei econoom Gus Faucher van PNC Financial Services. "De banengroei vertraagt geleidelijk naar een duurzamer tempo", zei hij.

Maar volgens econoom Kathy Bostjancic van Nationwide zal het banenrapport niets veranderen aan de havikachtige houding van de Fed.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag tevens bekend dat de detailhandelsverkopen in de eurozone in juni op maandbasis zijn gedaald met 0,3 procent. Op jaarbasis stegen de verkopen met 1,4 procent. De Duitse fabrieksorders zaten in juni in de lift.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam daalde IMCD 1,4 procent. IMCD meldde dalende resultaten en zakenbank Jefferies verwacht dat analisten hun taxaties naar beneden gaan bijstellen. Degroof Petercam sprak van ondermaatse prestaties.

A.P. Moeller-Maersk heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de nettowinst flink onder druk zien staan na een daling van de vrachttarieven en volumes, maar mede dankzij kostenbesparingen bleef de klap beperkt en werd zelfs de outlook verhoogd. Het aandeel daalde 4,9 procent.

Commerzbank heeft in het tweede kwartaal van dit jaar meer inkomsten gerealiseerd en ook meer winst geboekt. Het aandeel won 2,9 procent.

Crédit Agricole heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de resultaten zien aantrekken, nadat de inkomsten uit verzekeringen flink stegen. Daarnaast meldde de Franse bank dat het een meerderheidsbelang neemt in Degroof Petercam. De aankoop wordt uitgevoerd in partnerschap met CLdN, de referentieaandeelhouder van Degroof. Het aandeel Crédit Agricole noteerde 6,1 procent hoger.

Ook andere bankaandelen hadden vandaag de wind in de rug.

Euro STOXX 50 4.332,91 (+0,7%)

STOXX Europe 600 459,28 (+0,3%)

DAX 15.951,86 (+0,4%)

CAC 40 7.315,07 (+0,8%)

FTSE 100 7.564,37 (+0,5%)

SMI 11.098,48 (+0,1%)

AEX 772,71 (+0,3%)

BEL 20 3.731,41 (+0,5%)

FTSE MIB 28.586,37 (-0,4%)

IBEX 35 9.368,40 (+0,7%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag in het groen, na vrijdag lager te zijn gesloten.

"Het banenrapport bracht geen grote verrassingen", zei marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets. "De neerwaartse verrassing in het rapport heeft het getouwtrek tussen de stieren en beren nog moeilijker gemaakt, aangezien geen van beiden weet welke kant het op zal gaan", voegde hij toe.

De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 1,6 procent, ofwel 1,27 dollar, hoger op 82,82 dollar op de New York Mercantile Exchange. De olieprijs sloot daarmee voor de zesde week op rij op weekbasis hoger en sloot tevens op zijn hoogste niveau in zestien weken.

Op macro-economisch vlak staat maandag in de VS slechts het consumentenkrediet geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Nikola boekte opnieuw verlies. De fabrikant van emissieloze vrachtwagens boekte over de verslagperiode een nettoverlies van 218 miljoen dollar. Een jaar eerder was dit een verlies van 173 miljoen dollar. De omzet kwam uit op 15,4 miljoen dollar tegen 18,1 miljoen dollar over het tweede kwartaal een jaar eerder. Analisten rekenden volgens FactSet op 15,0 miljoen dollar. Verder treedt Michael Lohscheller af als CEO. Hij wordt vervangen door Steve Girsky. Het aandeel daalde circa 23,6 procent. Donderdag wist het aandeel juist nog 12,4 procent koerswinst te boeken.

Booking wist beter dan verwachte resultaten te overleggen. Het online reisbedrijf rapporteerde een gecorrigeerde winst voor het tweede kwartaal van 37,62 dollar per aandeel op een omzet van 5,46 miljard dollar. Dit terwijl analisten gepolst door Refinitiv op een winst rekenden van 28,90 dollar per aandeel en een omzet van 5,17 miljard dollar. Het aandeel steeg ongeveer 7,4 procent.

UBS heeft het koersdoel van Amazon.com verhoogd van 150 naar 175 dollar met een ongewijzigd koopadvies nadat de Amerikaanse e-commercereus donderdag nabeurs met sterke kwartaalcijfers kwam. Volgens de Zwitserse bank wist Amazon de verwachtingen op vrijwel alle fronten te verslaan: qua omzet, marges en de opbrengsten bij de belangrijke tak Amazon Web Services. Het aandeel steeg circa 8,7 procent.

Apple verloor circa 4,6 procent, na de cijfers van donderdag nabeurs.

S&P 500 index 4.478,03 (-0,5%)

Dow Jones index 35.065,62 (-0,4%)

Nasdaq Composite 13.909,24 (-0,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag verdeeld, maar zonder grote uitslagen.

Nikkei 225 32.205,36 (+0,0%)

Shanghai Composite 3.269,66 (-0,6%)

Hang Seng 19.535,07 (-0,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0994. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,1006 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1036 op de borden.



USD/JPY Yen 142,10

EUR/USD Euro 1,0994

EUR/JPY Yen 156,22

MACRO-AGENDA:

08:00 Industriële productie - Juni (Dld)

21:00 Consumentenkrediet - Juni (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Siemens Energy - Cijfers derde kwartaal (Dld)

13:00 BioNTech - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Tyson Foods - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Beyond Meat - Cijfers tweede kwartaal (VS)