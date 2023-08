Video: na meevallende kwartaalcijfers nu vizier op 2024

(ABM FN-Dow Jones) De tweedekwartaalcijfers zijn over het algemeen beter dan verwacht, en beleggers moeten al gaan voorsorteren op 2024, waarbij Amerikaanse bedrijven als eerste herstelkansen bieden. Dit zegt investment manager Bob Homan van ING Investment Office voor de camera van ABM Financial News.

Volgens Homan werd in Amerika voor het tweede kwartaal een winstdaling van circa 9 procent verwacht, "maar dan vallen de cijfers een procent of 5 tot 6 mee". De winsten vielen ten opzichte van vorig jaar vooral terug in de sectoren energie en IT. "Maar later dit jaar wordt herstel verwacht", aldus Homan.

In het derde kwartaal lijkt er nog een kleine winstdaling te volgen, maar in het vierde kwartaal volgt herstel. "Dat heeft ook te maken met het valuta-effect." In 2022 was de dollar in de tweede jaarhelft "erg sterk". Daardoor zullen de winsten van Amerikaanse bedrijven eind 2023 al weer stijgen.

In Europa is het beeld volgens Homan voor de huidige cijfers een beetje hetzelfde als in de VS. Maar voor Europese bedrijven volgt het herstel volgens de beleggingsexpert van ING pas in 2024, en dan pas in het tweede kwartaal. "En dat heeft denk ik ook te maken met datzelfde valuta-effect", aldus Homan.

Voor 2024 vindt Homan het lastig, want de sectoren waarover ING positief is, hebben het al goed gedaan. Toch denkt hij dat er nog kansen zijn in de groeisectoren, zoals IT en communicatiediensten, maar ook 'consumer discretionary', ofwel aanbieders van consumentenproducten die als niet-essentieel worden beschouwd.