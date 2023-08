Goed gevulde beursagenda voor komende week

(ABM FN-Dow Jones) De afgelopen week hebben de meeste aandelenbeurzen een stapje terug gedaan, na de sterke prestaties in de maand juli.

Aanleiding voor de koersdruk afgelopen week was de afwaardering van de Amerikaanse kredietwaardigheid door Fitch. De rating werd verlaagd, enkele weken nadat het land op het punt stond om in een default te raken. Fitch wees onder meer op de aanhoudende stijging van de schulden en de politieke onrust in Washington. De kredietwaardigheid ging een trede omlaag, van AAA naar AA+.

Op de financiële markten in de VS liepen de rentes vlot op en drukten de aandelenkoersen. Die hogere rente heeft niet zozeer te maken met een verandering in de gedachte van beleggers over het beleid van de Fed, volgens Simon Wiersma van ING, "maar vooral met het feit dat er komende week voor 103 miljard dollar aan nieuw staatspapier wordt geveild", aldus de expert van ING. "Om daar ruimte voor te maken in de portefeuilles zijn er beleggers die daarop anticiperen en bestaande posities verkopen. Dat geeft koersdruk en dus hogere rentes, ook nog eens gevoed door speculanten en de vele aandacht in de financiële media."

De Amerikaanse banencijfers brachten geen grote verrassingen met zich mee, zo stelde analist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets vrijdag.

Afgelopen maand was er sprake van een banengroei van 187.000. De markt had een stijging van 200.000 banen verwacht. De werkloosheid daalde wel, van 3,6 naar 3,5 procent. Veel aandacht was er ook voor de loongroei, die op jaarbasis op 4,36 procent uitkwam.

"Geen grote verrassingen", zo stelde Aslam. "De strijd tussen de beren en stieren wordt daardoor wel moeilijker, gezien geen van beide weet welke kant het opgaat." Het rapport schetste een gemengd beeld, zo stelde de expert van Zaye Capital. "Dit geeft de Fed niet echt het vertrouwen om de rentes verder te verhogen."

Als de stof is neergedaald, dan zullen beleggers zich richten op de Amerikaanse inflatiecijfers, waar zwaarder aan wordt getild, aldus Aslam. "Beleggers zullen de nodige risico's lopen totdat de neerwaartse trend in de inflatie wordt bevestigd, maar wanneer die bevestiging komt, is onduidelijk, zeker nu de olieprijzen weer aantrekken", concludeerde Aslam.

Komende week staan er weer voldoende bedrijven met cijfers op de agenda en zal op macro-economisch gebied de aandacht dus vooral uitgaan naar de inflatiecijfers in de VS.

Maandag start de agenda bescheiden en wordt er meer bekend over de ontwikkeling van de industriële productie in Duitsland tijdens juni. Dinsdag starten we met de gegevens over de handelsbalans in China, een dag later gevolgd door de VS. Op dinsdag staan er verder in Nederland en Duitsland inflatiecijfers op de rol en op woensdag volgen deze cijfers in China.

In de VS is het woensdag tijd voor het vertrouwen onder kleine ondernemers. Ook staan de wekelijkse hypotheekaanvragen en de wekelijkse olievoorraden op de rol.

Donderdag begint met cijfers over de industriële productie in Nederland tijdens juni. Maar de aandacht zal die dag vooral uitgaan naar de inflatiecijfers in de VS. Ook staan in Amerika wekelijkse steunaanvragen op de agenda. Ten slotte zal er aandacht zijn voor het maandrapport van de OPEC.

Aan het einde van de week volgen cijfers over het aantal faillissementen in Nederland in juli. In het VK krijgen we meer te weten over de economische groei gedurende het tweede kwartaal, de industriële productie in juni en de stand van de handelsbalans. Dan is het aan Frankrijk om de gegevens over de inflatie in juli te publiceren. In de VS is het tijd voor de producentenprijzen en krijgen we meer te weten over het consumentenvertrouwen. Ten slotte zal het Internationaal Energie Agentschap het maandrapport overleggen.

Bedrijfsnieuws

Maandagochtend zal PostNL de boeken openen en gaat ING ex-dividend. In Europa zal onder andere ook Siemens Energy de kwartaalcijfers publiceren en staan in de VS BioNTech, TysonFoods en Beyond Meat op de rol.

Dinsdag zal onder andere de Duitse farmaceut Bayer de kwartaalcijfers bekendmaken. In de VS is het dan aan Eli Lilly en UPS om de boeken te openen.

Woensdagochtend is het dan aan ABN AMRO, Ahold Delhaize en Ebusco om de cijfers te publiceren en zal in de VS The Walt Disney Company de cijfers overleggen. Ebusco kwam recent al met een winstwaarschuwing. De Vereniging van Effectenbezitters vraagt zich af of het management van Ebusco nog "in control" is. De halfjaarresultaten van 9 augustus moeten duidelijk maken of Ebusco nog wel zicht heeft op de eigen cijfers, aldus de VEB.

Donderdag is het de beurt aan Corbion, ForFarmers, SBM Offshore en CTP om de boeken te openen. In Brussel geven KBC en Jensen Group inzage in hun kwartaalprestaties. Ook staat het Duitse Thyssenkrupp en het Chinese Alibaba op de agenda.

Ten slotte zal vrijdag in België koekjesgigant Lotus Bakeries de kwartaalcijfers publiceren.