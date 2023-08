AEX begint augustusmaand met verlies

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week flink gedaald. Met een slot op 772,71 punten op vrijdag verloor de AEX op weekbasis bijna 3 procent. Vorige week steeg de hoofdindex nog bijna 3 procent tot 794,27 punten.

Na een sterke julimaand voor de AEX, zijn beleggers op het Damrak augustus terughoudender begonnen. Investment manager Simon Wiersma van ING vindt het echter "heel begrijpelijk" en "gezond" om wat winst te nemen in een markt die volgens hem op sommige vlakken misschien wat overspannen is geworden.

Een deel van de koersval van afgelopen week werd veroorzaakt door de afwaardering van de Amerikaanse kredietwaardigheid door Fitch, hoewel dit volgens Wiersma niet meer was dan een storm in een glas water.

De mondiale inkoopmanagersindexen voor de dienstensector lieten in de meeste regio's een groeivertraging zien, hoewel in China sprake was van een opleving. De eurozone is bezig aan een slechte start van de tweede jaarhelft, concludeerde hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank na aanleiding van de inkoopdata. Vooral de industrie is hier schuldig aan, volgens de econoom, maar de groei in de dienstensector neemt ook af, benadrukte hij.

In de VS blijft de dienstensector "de belangrijkste motor voor de groei van de Amerikaanse economie", aldus econoom Chris Williamson van S&P Global. "Maar er zijn signalen dat de motor sputtert nu de tegenwind aantrekt."

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets maken beleggers zich zorgen over de zwakker dan voorziene macro-economische cijfers en in het verlengde daarvan ook over de winstgroei bij bedrijven in het komende halfjaar.

De Bank of England verhoogde de rente afgelopen week conform de verwachting met 25 basispunten naar 5,25 procent en analist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets verwacht dat de centrale bank nog niet klaar is. Hij rekent op een piekrente van 5,8 procent, het hoogste niveau sinds 2007.

Het Amerikaanse banenrapport van vrijdag toonde een minder sterke banengroei dan verwacht. Afgelopen maand kwamen er 187.000 banen bij. De markt had voor juli een groei van 200.000 banen verwacht. De werkloosheid kwam in juli uit op 3,5 procent. Dat was in juni 3,6 procent. Op jaarbasis bedroeg de loongroei 4,36 procent.

"Geen grote verrassingen", zo stelde Aslam van Zaye Capital Markets, maar het rapport zal de Federal Reserve ook niet echt het vertrouwen geven om de rente verder te verhogen, concludeerde de marktkenner. Als het stof is neergedaald, dan zullen beleggers zich richten op de Amerikaanse inflatiecijfers, waar zwaarder aan wordt getild, aldus Aslam.

Volgens economen van Goldman Sachs is er nog een lange weg te gaan en ligt de kerninflatie nog altijd ruim boven de inflatiedoelstelling van de Fed van 2 procent. Volgende week donderdag verschijnen actuele inflatiecijfers uit de VS.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,1036, waarmee een verlies op weekbasis werd weggewerkt na het verschijnen van het banenrapport. WTI-olie kostte vrijdag circa 82 dollar per vat en werd daarmee op weekbasis 1,5 procent duurder. Saoedi-Arabië is van plan om de vrijwillige productieverlaging van 1 miljoen vaten per dag, die in juli werd doorgevoerd en tot het einde van deze maand zou lopen, te verlengen tot en met september, werd donderdag bekend. Mogelijk wordt de productieverlaging ook na september gehandhaafd. Dat is volgens analisten een verrassing. Verder zal Rusland de olie-export in september met 300.000 vaten per dag verlagen, meldden staatsmedia.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 4,15 procent, een stijging van 20 basispunten op weekbasis.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen verloor ASML afgelopen week bijna 5 procent na cijfers van sectorgenoot Infineon. Analisten van Citi noemden het een tegenvaller dat Infineon de outlook voor heel het jaar niet verhoogde. ASMI was evenwel koploper in de AEX, met een plus van 3 procent op weekbasis. Besi daalde rond een procent.

ING steeg 1,5 procent op weekbasis na cijfers, die volgens Jefferies dan ook prima in orde waren. KBC sprak van een zeer sterk kwartaal. Met als doelstelling een ratio van 12,5 in 2025 heeft ING volgens Jefferies ruimte om meer dan 25 miljard euro uit te keren aan de aandeelhouders. Dat is 55 procent van de marktkapitalisatie van de bank.

Wolters Kluwer daalde afgelopen week ruim 2 procent na cijfers. "Een omzetdaling uit financiële en juridische transacties woog vorig kwartaal op de cijfers, terwijl hogere personeelskosten de marge verder indrukten", aldus analisten van KBC Securities.

Heineken werd op weekbasis 7,4 procent goedkoper na tegenvallende cijfers en een outlookverlaging voor 2023. "Hoewel het al duidelijk was dat Heineken een erg zwak tweede kwartaal kende, vooral door zwakte in Azië, vielen de resultaten in de meeste regio's toch tegen", zei Degroof Petercam.

IMCD verloor op weekbasis 7 procent. IMCD rapporteerde dalende resultaten en zakenbank Jefferies verwacht dat analisten hun taxaties naar beneden gaan bijstellen. Degroof Petercam sprak van ondermaatse prestaties.

Hekkensluiter DSM-Firmenich verloor zelfs 13 procent op weekbasis. De cijfers waren geen verrassing meer nadat het bedrijf eind juni al met een tegenvallende winstverwachting kwam en reorganisatieplannen voor zijn vitaminetak aankondigde. Analisten blijven het aandeel evenwel koopwaardig vinden, hoewel Jefferies afgelopen week het koersdoel verlaagde.

JDE Peet's zag in het afgelopen halfjaar de omzet licht verbeteren, terwijl de winstgevendheid minder sterk daalde dan voorzien, maar het bedrijf werd wel iets voorzichtiger over de winstgevendheid in de rest van dit jaar. Het aandeel verloor in de AMX 3,4 procent op weekbasis.

Het aandeel van OCI bleef op weekbasis stabiel na het openen van de boeken. Degroof Petercam verhoogde woensdag het koersdoel voor OCI van 25,00 naar 26,00 euro, maar met handhaving van het Houden advies, in reactie op de kwartaalresultaten.

Aperam verloor bijna 4 procent in na een koersdoel- en adviesverlaging door JPMorgan. AMG daalde afgelopen week ruim 9,5 procent en belandde onderaan in de index. Berenberg haalde het aandeel van de kooplijst.

Galapagos kreeg een adviesverhoging van KBC Securities, waarop het aandeel aardig steeg. Bij de halfjaarcijfers kondigde het biotechbedrijf aan een lagere omzet te verwachten uit de verkoop van ontstekingsremmer Jyseleca. Op weekbasis steeg Galapagos bijna 6 procent, waarmee het aan kop ging in de Midkap.

Fagron steeg licht na cijfers, die volgens Kepler Cheuvreux solide waren.

Pharming steeg na cijfers meer dan een procent in de Smallcap. In gesprek met ABM Financial News zei topman Sijmen de Vries erg tevreden te zijn met de progressie die het nieuwe middel Joenja maakt. "Het is heel belangrijk dat we zo korte na de lancering al 3,8 miljoen euro omzet hebben geboekt."

Azerion boekte een koerswinst van ruim 2 procent, maar bleef daarmee achter op koploper Ebusco, dat 3,4 procent kon bijschrijven. Vivoryon liet op weekbasis ruim 6 procent gaan.

Azerion heeft de portefeuille met spellen van Youda Games aan Playtika Holding verkocht voor 81,3 miljoen euro en een earn out, waardoor de totale verkoopsom kan oplopen tot 150 miljoen euro.

Het lokaal genoteerde FL Entertainment daalde ruim een procent. FL Entertainment heeft het afgelopen halfjaar een verlies weten om te buigen in een nettowinst, geholpen door een hogere omzet.