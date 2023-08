Olieprijs hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag voor de zesde week op rij op weekbasis hoger gesloten en herstelde zich van de verliezen eerder in de week nadat Fitch de kredietwaardigheid van de VS verlaagde van AAA naar AA+, wat het marktsentiment deukte.

De olieprijs sloot op zijn hoogste niveau in zestien weken.

De ruwe olieprijs zag zich gesteund door de aankondiging van Saoedi-Arabië dat het de productieverlaging met 1 miljoen vaten per dag tot september zou verlengen en aangaf dat de verlaging kan worden verlengd, verdiept of beide.

Rusland zei ook de export tot en met september met 300.000 vaten per dag te beperken.

Productieverlagingen van OPEC+ hebben geleid tot een stijging van Brent met circa 10 dollar per vat sinds begin juli, terwijl de output van de 10 leden van de groep, die zijn gebonden aan quota, is gedaald van 23,4 miljoen vaten per dag in juni naar 22,6 miljoen vaten per dag in juli, zei grondstoffeneconoom Edward Gardner van Capital Economics.

"Vooruit kijkend voorspellen we dat Brent het jaar zal eindigen op ongeveer 85 dollar per vat. OPEC+ lijkt immers vastbesloten om het aanbod te beperken. We voorspellen een stijging van 2 procent op jaarbasis in de wereldwijde vraag naar olie in de tweede helft van 2023, zei Gardner.

Het is echter onwaarschijnlijk dat Brent ver boven de 85 dollar per vat zal stijgen, omdat een toename van de wereldwijde voorraden in de eerste helft van het jaar zou moeten helpen om het aanbodtekort in de tweede helft te compenseren, zei Gardner, erop wijzend dat de Amerikaanse voorraden tot nu toe op peil blijven, terwijl China ruwe olie lijkt op te slaan.

De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 1,6 procent, ofwel 1,27 dollar, hoger op 82,82 dollar op de New York Mercantile Exchange.