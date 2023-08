Wall Street koerst af op hoger slot Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,6 procent tot 4.527,92 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 35.443,63 punten en de Nasdaq noteerde 0,9 procent hoger op 14.083,95 punten. Uit cijfers van het Amerikaans ministerie van arbeid bleek vrijdag dat het aantal banen in de VS in juli is gestegen met 187.000, terwijl de markt rekende op een stijging van 200.000 banen. De werkloosheid daalde van 3,6 procent naar 3,5 procent. De loongroei bedroeg op jaarbasis 4,36 procent tot 33,74 dollar per uur. De arbeidsparticipatie kwam uit op 62,6 procent. "Het banenrapport bracht geen grote verrassingen", zei marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets. "De neerwaartse verrassing in het rapport heeft het getouwtrek tussen de stieren en beren nog moeilijker gemaakt, aangezien geen van beiden weet welke kant het op zal gaan", voegde hij toe. De euro/dollar noteerde op 1,1035. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0993 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0944 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 1,9 procent hoger. Op macro-economisch vlak staat maandag in de VS slechts het consumentenkrediet geagendeerd. Bedrijfsnieuws Nikola boekte opnieuw verlies. De fabrikant van emissieloze vrachtwagens boekte over de verslagperiode een nettoverlies van 218 miljoen dollar. Een jaar eerder was dit een verlies van 173 miljoen dollar. De omzet kwam uit op 15,4 miljoen dollar tegen 18,1 miljoen dollar over het tweede kwartaal een jaar eerder. Analisten rekenden volgens FactSet op 15,0 miljoen dollar. Verder treedt Michael Lohscheller af als CEO. Hij wordt vervangen door Steve Girsky. Het aandeel daalde 12,1 procent. Donderdag wist het aandeel nog 12,4 procent koerswinst te boeken. Booking wist beter dan verwachte resultaten te overleggen. Het online reisbedrijf rapporteerde een gecorrigeerde winst voor het tweede kwartaal van 37,62 dollar per aandeel op een omzet van 5,46 miljard dollar. Dit terwijl analisten gepolst door Refinitiv op een winst rekenden van 28,90 dollar per aandeel en een omzet van 5,17 miljard dollar. Het aandeel steeg 9,2 procent. UBS heeft het koersdoel van Amazon.com verhoogd van 150 naar 175 dollar met een ongewijzigd koopadvies nadat de Amerikaanse e-commercereus donderdag nabeurs met sterke kwartaalcijfers kwam. Volgens de Zwitserse bank wist Amazon de verwachtingen op vrijwel alle fronten te verslaan: qua omzet, marges en de opbrengsten bij de belangrijke tak Amazon Web Services. Het aandeel steeg 10,3 procent. Apple verloor 3,2 procent, na de cijfers van donderdag nabeurs. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.