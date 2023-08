Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag hoger gesloten, na een gemengd Amerikaans banenrapport.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 459,28 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,4 procent op 15.951,86 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,8 procent op 7.315,07 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,5 procent hoger op 7.564,37 punten.

Uit cijfers van het Amerikaans ministerie van arbeid bleek vrijdag dat het aantal banen in de VS in juli is gestegen met 187.000, terwijl de markt rekende op een stijging van 200.000 vanen. De werkloosheid daalde van 3,6 procent naar 3,5 procent. De loongroei bedroeg op jaarbasis 4,36 procent tot 33,74 dollar per uur. De arbeidsparticipatie kwam uit op 62,6 procent.

Daarmee is de groei voor het eerst sinds het uitbreken van de pandemie in 2020 twee maanden op rij gedaald tot onder de 200.000 banen, merkten marktvolgers op, die het rapport interpreteerden als een signale dat de economie misschien voldoende afkoelt om de inflatie te verlagen, waardoor een verdere rentestijging in september wellicht niet nodig is.

"Het banenrapport voor juli duidt op een zachte landing van de Amerikaanse economie", zei econoom Gus Faucher van PNC Financial Services. "De banengroei vertraagt geleidelijk naar een duurzamer tempo", zei hij.

Maar volgens econoom Kathy Bostjancic van Nationwide zal het banenrapport niets veranderen aan de havikachtige houding van de Fed.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag tevens bekend dat de detailhandelsverkopen in de eurozone in juni op maandbasis zijn gedaald met 0,3 procent. Op jaarbasis stegen de verkopen met 1,4 procent. De Duitse fabrieksorders zaten in juni in de lift.

De euro/dollar noteerde op 1,1036. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0951 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0944 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 0,9 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam maakte IMCD een koersval van 1,4 procent. IMCD meldde dalende resultaten en zakenbank Jefferies verwacht dat analisten hun taxaties naar beneden gaan bijstellen. Degroof Petercam sprak van ondermaatse prestaties.

A.P. Moeller-Maersk heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de nettowinst flink onder druk zien staan na een daling van de vrachttarieven en volumes, maar mede dankzij kostenbesparingen bleef de klap beperkt en werd zelfs de outlook verhoogd. Het aandeel daalde 4,9 procent.

Commerzbank heeft in het tweede kwartaal van dit jaar meer inkomsten gerealiseerd en ook meer winst geboekt. Het aandeel won 2,9 procent.

Crédit Agricole heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de resultaten zien aantrekken, nadat de inkomsten uit verzekeringen flink stegen. Daarnaast meldde de Franse bank dat het een meerderheidsbelang neemt in Degroof Petercam. De aankoop wordt uitgevoerd in partnerschap met CLdN, de referentieaandeelhouder van Degroof. Het aandeel Crédit Agricole noteerde 6,1 procent hoger.

Ook andere bankaandelen hadden vandaag de wind in de rug.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent hoger op 4.526,06 punten. De Dow Jones index steeg 0,6 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,7 procent in het groen.