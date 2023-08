InPost nomineert Jiri Smejc als commissaris Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) InPost heeft Jiri Smejc, de CEO van PPF Group, voorgedragen als lid van de raad van de commissarissen. Dit meldde de Poolse aanbieder van pakketkluisjes met een notering in Amsterdam vrijdag. PPF heeft een belang van 16,74 procent in InPost. In mei kocht PPF een belang van 15 procent in Inpost van Advent International. Daarvoor had het al een klein belang. PPF heeft ook een optie om in de toekomst nog eens een belang van 15 procent te mogen kopen van Advent. Smejc zal als niet-onafhankelijk bestuurder zitting nemen in de raad van commissarissen. In de tweede helft van dit jaar zal een bijzondere aandeelhoudersvergadering worden georganiseerd, waarbij de voordracht van Smejc ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de aandeelhouders. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar. Bron: ABM Financial News

