Renewi vernieuwt kredietfaciliteit

Beeld: Renewi

(ABM FN-Dow Jones) Renewi heeft een kredietfaciliteit ter waarde van 400 miljoen euro vernieuwd. Dit maakte de afvalverwerker vrijdag bekend. Van de 400 miljoen euro, die wordt verstrekt door negen partijen, is nog circa 300 miljoen euro ongebruikt. De nieuwe lening heeft een looptijd van vijf jaar, maar kan twee keer met een jaar worden verlengd, zodat deze pas afloopt in 2030. De convenanten zijn volgens Renewi dezelfde als bij de oude lening en worden twee keer per jaar getest. Er geldt onder meer dat de schuld niet meer dan 3,5 keer de EBITDA mag zijn. Bron: ABM Financial News

