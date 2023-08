Beursblik: gemengd banenrapport hint op aanhoudende pauze Fed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Een gemengd banenrapport uit de Verenigde Staten suggereert dat de Federal Reserve ook in september vasthoudt aan een pauze in zijn renteverhogingscyclus. Dit schreef ING vrijdag in reactie op de arbeidsmarktdata. De Amerikaanse economie voegde in juli minder banen toe dan verwacht, terwijl de werkloosheid wat daalde en de loongroei iets sterker was. "Een gemengde uitkomst, die verdere renteverhogingen door de Federal Reserve niet uitsluit, maar de centrale bank ook niet het teken 'brand meester' geeft als het gaat om de inflatierisico's", aldus econoom James Knightley. De Fed heeft aangegeven het beleid langzamer te willen verkrappen en "het rapport lijkt consistent met de geleidelijke afkoeling van de arbeidsmarkt", aldus ING, dat van mening is dat de Amerikaanse centrale bank de rente niet verder hoeft te verhogen. Volgende richtpunt zijn de Amerikaanse inflatiecijfers die volgende week donderdag verschijnen. Als de consumenten- en producentenprijzen de komende maanden slechts bescheiden stijgen, met maximaal 0,2 procent op maandbasis, zou dit de kans op een renteverhoging in september verder moeten temperen, al schat de markt de kans daarop momenteel zeer laag in. Bron: ABM Financial News

