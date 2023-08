Wall Street koerst af op licht hogere opening

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een licht hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren circa een half uur voor opening van Wall Street 0,3 procent hoger.

Beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx merkte op dat de Amerikaanse futures worden gesteund door de sterke cijfers van Amazon.com donderdagavond. Het aandeel koerste in de elektronische handel voorbeurs bijna 9 procent hoger. Apple kon daarentegen beleggers niet voldoende inspireren en lijkt vanmiddag 2 procent later te openen.

Vandaag ging alle aandacht uit naar de banencijfers in de VS en die vielen wat tegen. Afgelopen maand was er sprake van een banengroei van 187.000. De markt had een stijging van 200.000 banen verwacht.

De werkloosheid kwam in juli uit op 3,5 procent. Dat was 3,6 procent in juni. Economen rekenden op een stabiel niveau van 3,6 procent.

De verdiensten per uur stegen afgelopen maand met 0,14 dollar, of 0,4 procent, naar 33,74 dollar. Op jaarbasis bedroeg de loongroei 4,36 procent. Voor juni werd de banengroei aangepast van 209.000 naar 185.000 en voor mei van 306.000 naar 281.000.

De Amerikaanse banencijfers brachten geen grote verrassingen met zich mee, zo stelde CIO Naeem Aslam van Zaye Capital Markets vrijdag. "De strijd tussen de beren en stieren wordt daardoor wel moeilijker, gezien geen van beide weet welke kant het opgaat."

Het rapport schetste een gemengd beeld, zo stelde de expert van Zaye Capital. "Dit geeft de Fed niet echt het vertrouwen om de rentes verder te verhogen."

Als het stof is neergedaald, dan zullen beleggers zich richten op de Amerikaanse inflatiecijfers, waar zwaarder aan wordt getild, aldus Aslam. "Beleggers zullen de nodige risico's lopen totdat de neerwaartse trend in de inflatie wordt bevestigd, maar wanneer die bevestiging komt is onduidelijk, zeker nu de olieprijzen weer aantrekken", concludeerde Aslam.



De eurodollar wist vrijdagmiddag wat terreinwinst te boeken en noteerde op 1,0975. De olieprijzen lopen verder op en voor een vat WTI-olie wordt ongeveer 82,00 dollar betaald.

Bedrijfsnieuws

Nikola boekte opnieuw verlies. De fabrikant van emissieloze vrachtwagens boekte over de verslagperiode een nettoverlies van 218 miljoen dollar. Een jaar eerder was dit een verlies van 173 miljoen dollar. De omzet kwam uit op 15,4 miljoen dollar tegen 18,1 miljoen dollar over het tweede kwartaal een jaar eerder. Analisten rekenden volgens FactSet op 15,0 miljoen dollar. Verder treedt Michael Lohscheller af als CEO. Hij wordt vervangen door Steve Girsky. Het aandeel Nikola noteerde vrijdag voorbeurs 1,5 procent lager. Donderdag wist het aandeel nog 12,4 procent koerswinst te boeken

Booking wist beter dan verwachte resultaten te overleggen.Het online reisbedrijf rapporteerde een gecorrigeerde winst voor het tweede kwartaal van 37,62 dollar per aandeel op een omzet van 5,46 miljard dollar. Dit terwijl analisten gepolst door Refinitiv op een winst rekenden van 28,90 dollar per aandeel en een omzet van 5,17 miljard dollar. Het aandeel stijgt voorbeurs met meer dan 10 procent.

UBS heeft het koersdoel van Amazon.com verhoogd van 150 naar 175 dollar met een ongewijzigd koopadvies nadat de Amerikaanse e-commercereus donderdag nabeurs met sterke kwartaalcijfers kwam. Volgens de Zwitserse bank wist Amazon de verwachtingen op vrijwel alle fronten te verslaan: qua omzet, marges en de opbrengsten bij de belangrijke tak Amazon Web Services. Het aandeel lijkt bijna tien procent hoger te openen.

Apple staat juist een drie procent lagere opening te wachten, na de cijfers van donderdag nabeurs.

Slotstanden

De S&P 500 verloor donderdag 0,3 procent op 4.501,89 punten, de Dow Jones index daalde 0,2 procent op 35.215,89 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 13.959,72 punten.