Beursblik: banencijfers geen grote verrassing

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De Amerikaanse banencijfers brachten geen grote verrassingen met zich mee. Dit stelde CIO Naeem Aslam van Zaye Capital Markets vrijdag. Afgelopen maand was er sprake van een banengroei van 187.000. De markt had een stijging van 200.000 banen verwacht. De werkloosheid kwam in juli uit op 3,5 procent. Dat was in juni 3,6 procent. Voor juni werd de banengroei aangepast van 209.000 naar 185.000 en voor mei van 306.000 naar 281.000. En op jaarbasis bedroeg de loongroei 4,36 procent. "Geen grote verrassingen", zo stelde Aslam. "De strijd tussen de beren en stieren wordt daardoor wel moeilijker, gezien geen van beide weet welke kant het opgaat." Het rapport schetste een gemengd beeld, zo stelde de expert van Zaye Capital. "Dit geeft de Fed niet echt het vertrouwen om de rentes verder te verhogen." Als het stof is neergedaald, dan zullen beleggers zich richten op de Amerikaanse inflatiecijfers, waar zwaarder aan wordt getild, aldus Aslam. "Beleggers zullen de nodige risico's lopen totdat de neerwaartse trend in de inflatie wordt bevestigd, maar wanneer die bevestiging komt is onduidelijk, zeker nu de olieprijzen weer aantrekken", concludeerde Aslam.



De AEX koerste na het banenrapport tot een half procent lager, nadat de index eerder op de dag nog in het groen noteerde. Bron: ABM Financial News

