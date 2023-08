Opnieuw verlies voor Nikola Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Nikola

(ABM FN-Dow Jones) Nikola heeft in het tweede kwartaal van dit jaar opnieuw verlies geleden. Dit bleek vrijdagmiddag uit cijfers van de fabrikant van emissieloze vrachtwagens. Nikola boekte over de verslagperiode een nettoverlies van 218 miljoen dollar. Een jaar eerder was dit een verlies van 173 miljoen dollar. Het aangepaste verlies per aandeel kwam in het eerste kwartaal uit op 0,20 dollar, iets lager dan het niveau waarop analisten volgens FactSet rekenden. Vorig jaar was dit 0,41 dollar verlies. De omzet kwam uit op 15,4 miljoen dollar tegen 18,1 miljoen dollar over het tweede kwartaal een jaar eerder. Analisten rekenden volgens FactSet op 15,0 miljoen dollar. De kaspositie bedroeg 107,1 miljoen dollar. Ten slotte kondigde het bedrijf vandaag aan dat Michael Lohscheller met onmiddellijke ingang zal aftreden als president en CEO van Nikola met ingang van 31 augustus 2023. Steve Girsky, sinds september 2020 voorzitter van de raad van bestuur, is benoemd tot de nieuwe CEO van Nikola. Lohscheller heeft besloten af te treden vanwege een familiale gezondheidskwestie en zal terugkeren naar Europa. Hij blijft tot eind september bij Nikola in een adviserende rol om de overgang te ondersteunen. Het aandeel Nikola noteerde vrijdag voorbeurs 1,5 procent lager. Donderdag wist het aandeel nog 12,4 procent koerswinst te boeken Bron: ABM Financial News

