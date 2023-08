Futures Wall Street wijzen op hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,3 procent in het groen.

Beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx merkte op dat de Amerikaanse futures worden gesteund door de sterke cijfers van Amazon.com donderdagavond. Het aandeel koerst in de elektronische handel voorbeurs bijna 9 procent hoger. Apple kon daarentegen beleggers niet voldoende inspireren en lijkt vanmiddag 2 procent later te openen.

Donderdag werd ook nog bekend dat in de VS de eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering vorige week met 6.000 stuks zijn gestegen naar 227.000. Het cijfer van vorige week bleef ongewijzigd op 221.000. Verder stegen de arbeidskosten in de VS in het tweede kwartaal minder sterk dan verwacht, terwijl de productiviteit juist veel harder opliep dan voorzien.

De inkoopmanagersindexen voor de Amerikaanse dienstensector van S&P Global en ISM lieten voor de maand juli een groeivertraging zien, terwijl de fabrieksorders in de VS in de maand juni veel sterker stegen dan in mei. "De dienstensector blijft de belangrijkste motor van de groei in de Amerikaanse economie", aldus econoom Chris Williamson van S&P Global. "Maar er zijn signalen dat de motor sputtert nu de tegenwind aantrekt."

De dollar houdt vrijdag stand ten opzichte van de euro op 1,0941 en de greenback zal vermoedelijk overeind blijven, tenzij het belangrijke Amerikaanse banenrapport vanmiddag tegenvalt. De banencijfers moeten bevestigen dat de Amerikaanse economie goed presteert, zeiden valuta-analisten van Commerzbank.

De olieprijzen lopen verder op en voor een vat WTI-olie wordt weer meer dan 82,00 dollar betaald.

Op macro-economisch vlak zal vanmiddag om 14:30 uur alle aandacht uitgaan naar de banencijfers in de VS. Er wordt rekening gehouden met 200.000 nieuwe banen en een werkloosheidspercentage van 3,6 procent. Er wordt daarbij ook gelet op het verloop van het uurloon als indicator voor de inflatie. Het banenrapport is belangrijk voor het monetaire beleid van de Amerikaanse centrale bank.

Bedrijfsnieuws

Gisteren rapporteerden onder andere de grootmachten Apple, Amazon en biotechbedrijf Gilead cijfers.

Apple stelde enigszins teleur. De beursgigant heeft het afgelopen kwartaal minder iPhones verkocht dan verwacht en de verkopen kwamen ook lager uit dan een jaar eerder, terwijl de opbrengsten uit diensten de verwachtingen wel overtroffen.

Amazon wist positief te verrassen. Het operationele resultaat kwam in het tweede kwartaal van 2023 uit op 7,7 miljard dollar, van 3,3 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. In de verslagperiode steeg de omzet met 11 procent naar 134,4 miljard dollar. De markt ging uit van 131,5 miljard dollar. Voor het lopende derde kwartaal rekent Amazon op een operationele winst van 5,5 tot 8,5 miljard dollar, tegenover 2,5 miljard dollar in het derde kwartaal van 2022.

Gilead Sciences heeft het lastiger en in het tweede kwartaal van 2023 werd minder winst behaald dan verwacht, terwijl de verwachting voor heel het jaar werd verlaagd. Voor heel 2023 rekent Gilead nu op een aangepaste winst per aandeel van 6,45 tot 6,80 dollar, van 6,60 tot 7,00 dollar. De omzetverwachting uit product verkopen ging wel omhoog, van 26,0 tot 26,5 miljard naar 26,3 tot 26,7 miljard dollar. Het aandeel lijkt onveranderd te gaan openen.

Slotstanden

De S&P 500 verloor donderdag 0,3 procent op 4.501,89 punten, de Dow Jones index daalde 0,2 procent op 35.215,89 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 13.959,72 punten.