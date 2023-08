Beursblik: UBS verhoogt koersdoel Amazon Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel van Amazon.com verhoogd van 150 naar 175 dollar met een ongewijzigd koopadvies nadat de Amerikaanse e-commercereus donderdag nabeurs met sterke kwartaalcijfers kwam. Volgens de Zwitserse bank wist Amazon de verwachtingen op vrijwel alle fronten te verslaan: qua omzet, marges en de opbrengsten bij de belangrijke tak Amazon Web Services. Ook het management was positief en dus verwacht UBS een verdere verbetering van de retailmarges en zou de groei bij AWS in de komende 18 maanden uit moeten komen op 20 procent. In het afgelopen kwartaal was de groei bij AWS met 12 procent beter dan verwacht. Volgens UBS kan AWS in het gunstigste scenario profiteren van het toenemend gebruik van AI en zijn ook de advertentie-inkomsten een aanjager voor groei. Daar staat tegenover dat de concurrentie voor AWS toeneemt en dat Amazon vooral in deze tak zal moeten investeren, zeker met de AI-gerelateerde groei in het vooruitzicht. UBS verhoogde de verwachtingen voor het derde kwartaal. Voor de omzet rekent de Zwitserse bank nu op 143 miljard dollar, van eerder 140 miljard dollar, waar Amazon zelf uitgaat van 138 tot 143 miljard dollar. De operationele winst moet volgens Amazon uitkomen tussen de 5,5 en 8,5 miljard dollar, waar UBS nu rekent op 7,3 miljard dollar, van eerder 5,2 miljard dollar. De marktverwachting ligt voor het derde kwartaal op een omzet van 138 miljard dollar en een operationele winst van 5,5 miljard dollar. Ook de ramingen voor 2024 van UBS gingen omhoog. De analisten rekenen nu op een retailmarge van 5,0 procent, van eerder 3,9 procent en een winst per aandeel van 3,50 dollar, tegenover eerder 2,44 dollar. De omzetgroei bij AWS moet volgend jaar uitkomen op 17 procent. Eerder rekende UBS op 15 procent groei bij deze tak. Het aandeel Amazon noteert vrijdag voorbeurs in New York 9 procent hoger op 140,47 dollar. Bron: ABM Financial News

