Bescheiden winsten in Europa

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren vrijdag rond het middaguur licht hoger.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 459,22 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,3 procent op 15.935,14 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,6 procent op 7.304,50 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,2 procent hoger op 7.544,48 punten.

De Europese beurzen hebben moeite om de weg naar boven te vinden, zo ziet marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De DAX sloot donderdag nog voor de vierde dag op rij in het rood, terwijl de FTSE 100 voor de derde sessie op rij aan terrein prijsgaf. "De beurzen sloten wel ver van het dieptepunt van de dag", aldus Hewson.

Een combinatie van gestegen rentes in de VS en outlookverlagingen door diverse bedrijven, zorgt er volgens de analist voor dat de beurzen een stapje terug deden.

"Zelfs na solide cijfers van Apple en Amazon donderdag nabeurs, lijkt het er niet op dat we vandaag met een forse winst de dag uit gaan."

Hewson wijst op een afwaardering van de Amerikaanse economie door Fitch, eerder deze week, die door veel marktpartijen wordt genoemd als reden voor de koersdruk op de beurzen. "Maar er stond niets in het rapport van Fitch wat we nog niet wisten."

Vandaag richten beleggers zich op het Amerikaanse banenrapport. Er wordt daarbij ook gelet op het verloop van het uurloon als indicator voor de inflatie. Het banenrapport is belangrijk voor het monetaire beleid van de Amerikaanse centrale bank.

Op basis van het ADP-rapport zou de VS in juli 324.000 nieuwe banen hebben gecreëerd, nadat er in juli 455.000 banen bijkwamen. Maar vorige maand bleek het ADP ook een weinig betrouwbare voorspeller.

Feit is wel dat de blijvend sterke arbeidsmarkt via consumptiebestedingen de inflatie kan blijven aanjagen. Maar het tempo van de loonstijgingen vlakte wel af, aldus KBC.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0942 procent. De olieprijzen stegen licht tot 82 dollar.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam maakte IMCD een koersval van ruim 3 procent. IMCD meldde dalende resultaten en zakenbank Jefferies verwacht dat analisten hun taxaties naar beneden gaan bijstellen. Degroof Petercam sprak van ondermaatse prestaties.

A.P. Moeller-Maersk heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de nettowinst flink onder druk zien staan na een daling van de vrachttarieven en volumes, maar mede dankzij kostenbesparingen bleef de klap beperkt en werd zelfs de outlook verhoogd. Het aandeel steeg licht.

Commerzbank heeft in het tweede kwartaal van dit jaar meer inkomsten gerealiseerd en ook meer winst geboekt. In Frankfurt leverde het aandeel toch 2,5 procent in op 10,69 euro.

Crédit Agricole heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de resultaten zien aantrekken, nadat de inkomsten uit verzekeringen flink stegen. In een separaat persbericht werd bekendgemaakt dat dochter Indosuez Wealth Management een meerderheidsbelang neemt in Degroof Petercam. De aankoop wordt uitgevoerd in partnerschap met CLdN, de referentieaandeelhouder van Degroof. “CLdN trad in 2011 toe tot het aandeelhouderschap van Degroof Petercam en trekt zijn participatie op tot ongeveer 20 procent”, zei voorzitter Christian Cigrang vrijdag in een toelichting. Het aandeel won bijna 6 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteerden aan het eind van de ochtend tot 0,5 procent in het groen.

De S&P 500 verloor donderdag 0,3 procent op 4.501,89 punten, de Dow Jones index daalde 0,2 procent op 35.215,89 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 13.959,72 punten.