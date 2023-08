Valuta: dollar houdt stand richting banenrapport Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De dollar houdt vrijdag stand ten opzichte van de euro en de greenback zal vermoedelijk overeind blijven, tenzij het belangrijke Amerikaanse banenrapport vanmiddag tegenvalt. De banencijfers moeten bevestigen dat de Amerikaanse economie goed presteert, zeiden valuta-analisten van Commerzbank. "Zolang de data vandaag niet rampzalig slecht zijn, zal de dollar waarschijnlijk steun blijven vinden tegen de achtergrond van een redelijk solide economische ontwikkeling en een krappe arbeidsmarkt", aldus de Duitse bank. Wel bestaat volgens Commerzbank het risico dat de markt toch wordt teleurgesteld, omdat de verwachtingen veel hoger zijn na een veel beter dan verwacht banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP. In dat geval zou de dollar in eerste instantie toch kunnen afzwakken, volgens Commerzbank. Gerekend wordt op een banengroei van 200.000 in juli, wat vrijwel stabiel is ten opzichte van de maand ervoor. De werkloosheid in de VS zou ook stabiel zijn gebleven, op 3,6 procent, terwijl de loongroei vermoedelijk licht is afgenomen, tot 4,2 procent op jaarbasis. De euro/dollar noteerde vrijdagochtend 0,1 procent lager op 1,0943. Het Britse pond noteerde ten opzichte van de dollar ook licht lager, op 1,2702, nadat de Bank of England donderdag de rente opnieuw verhoogde, met 25 basispunten. Bron: ABM Financial News

