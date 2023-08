Beursblik: ING verhoogt koersdoel Philips Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft vrijdag het koersdoel voor Philips verhoogd van 16,00 naar 18,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de bank. Philips rapporteerde over het tweede kwartaal beter dan voorziene cijfers, dankzij de afgenomen druk op de aanvoerketen, aldus de analisten van de bank. De outlook voor heel het jaar werd licht verhoogd door Philips, maar duidt ook op een minder sterk herstel in de tweede jaarhelft. ING stelde de taxaties voor Philips licht opwaarts bij en kwam zodoende tot een hoger koersdoel. De lopende rechtszaken rond de beademingsapparatuur blijven boven het aandeel hangen, zo concluderen de analisten. Daarom zien zij geen reden om positiever te worden over het aandeel. Het aandeel bleef vrijdag dicht bij huis op 18,80 euro. Bron: ABM Financial News

