Beursblik: ING verlaagt koersdoel Basic-Fit

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Basic-Fit verlaagd van 48,00 naar 43,75 euro bij handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de bank. Analisten van ING spraken van gemengde halfjaarresultaten, maar bleken wel te spreken over de sterke verwachtingen voor de energiekosten per club, die lager zullen uitvallen dan verwacht. Bovendien heeft Basic-Fit meer inzicht in de ontwikkelingen op dit vlak voor de komende jaren. De outlook voor de aanwas van nieuwe leden noemde ING wat zwak, maar Basic-Fit lijkt hier wel iets terughoudend. "We zien dit als een koopkans voor beleggers, want deze outlook is al ingeprijsd", aldus de analisten. De groeivertraging van het aantal leden, heeft volgens de analisten onder meer te maken met de uitrol van clubs in minder dichtbevolkte gebieden, de kannibalisatie van het succes van premiumabonnementen en de normalisering van vertrekkende leden bij een hoge instroom vorig jaar. De taxaties werden door ING significant verlaagd, vanwege de verwachte instroom van nieuwe leden en de hoge schulden, die dan weer worden gecompenseerd door lagere energiekosten. "Dit is inmiddels ingeprijsd." Verder bleken de analisten te spreken over de sterke pijplijn in Duitsland en de "comfortabele" balans. Het aandeel Basic-Fit steeg vrijdag met 0,1 procent tot 30,96 euro. Bron: ABM Financial News

