Beursblik: ondermaatse prestatie IMCD

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft in de eerste helft van dit jaar duidelijk ondermaats gepresteerd. Dit stelden analisten van Degroof Petercam vrijdag in een rapport. "De halfjaarcijfers waren duidelijk lager dan de verwachtingen, met de autonome omzet die in het tweede kwartaal met circa 12 procent daalde", aldus analist Luuk van Beek. De EBITA daalde met 16 procent en de marges stonden ook onder druk. "Op basis van deze resultaten verwachten we dat we onze taxaties voor de EBITA zullen verlagen met dubbele cijfers, hetgeen ook resulteert in een lager koersdoel", zei Van Beek. Op dit moment is het koersdoel nog 170,00 euro. Wat het nieuwe koersdoel wordt is nog even afwachten. IMCD gaf vrijdag geen outlook voor 2023 af. En dat is ongebruikelijk, volgens Van Beek. Het aandeel IMCD daalt vrijdag 7,5 procent naar 120,20 euro. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News