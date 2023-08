IMCD onderuit op vlak Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong fractioneel lager op 768,02 punten, terwijl de Midkap 0,1 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen was IMCD de enige uitschieter met een koersverlies van zeven procent. IMCD meldde dalende resultaten en zakenbank Jefferies verwacht dat analisten hun taxaties naar beneden gaan bijstellen. Financials zaten daarentegen in de lift met winsten voor de verzekeraars NN en Aegon van meer dan een half procent. Hetzelfde gold voor ING, dat profiteerde van een lichte koersdoelverhoging van Berenberg, in de nasleep van de cijferrapportage van donderdag. In de AMX won Fagron meer dan drie procent. Galapagos verloor juist meer dan drie procent. Het biotechbedrijf verwacht dit jaar minder omzet uit de verkoop van ontstekingsremmer Jyseleca dan eerder gemeld. In de AScX verloor Pharming twee procent. PostNL won 0,7 procent. Het Belgische Bpost kwam donderdagavond met meevallende cijfers en het aandeel stijgt vandaag in Brussel met ruim 6 procent. PostNL opent maandag de boeken. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.