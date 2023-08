Maersk verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) A.P. Moeller-Maersk heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de nettowinst flink onder druk zien staan na een daling van de vrachttarieven en volumes, maar mede dankzij kostenbesparingen bleef de klap beperkt en werd zelfs de outlook verhoogd. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Deense containerbedrijf. In het afgelopen kwartaal werd een kwartaalwinst geboekt van 1,45 miljard dollar, tegen 8,62 miljard dollar een jaar eerder. De omzet liep met 40 procent terug tot 12,99 miljard dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een winst van 591 miljoen dollar bij een omzet van 13,09 miljard dollar. Maersk verwacht dat een correctie van de voorraden bij bedrijven langer aanhoudt dan eerder voorzien, tot minstens het einde van het jaar. De krimp van de mondiale containervolumes zal uitkomen tussen de 1 en 4 procent, waar eerder nog werd gemikt op een krimp van 2,5 procent tot een groei van 0,5 procent. "Maatregelen om de kosten in bedwang te houden in combinatie met onze contractportefeuille zorgden ervoor dat we de klap wat konden opvangen", aldus CEO Vincent Clerc in een toelichting. Outlook Maersk verwacht voor dit jaar een onderliggende EBITDA van 9,5 tot 11 miljard dollar, terwijl eerder nog werd gerekend op 8 tot 11 miljard dollar. De onderliggende EBIT zal tussen de 3,5 tot 5,0 miljard dollar uitkomen, tegen een eerdere verwachting van 2 tot 5 miljard dollar. De vrije kasstroom zal niet op minstens 2 miljard dollar uitkomen, maar op circa 3 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

