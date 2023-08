Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel DSM-Firmenich Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft vrijdag het koersdoel voor DSM-Firmenich verlaagd van 138,00 naar 125,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een rapport. Analist Virginie Boucher-Ferte paste haar ramingen aan na de cijfers van het bedrijf over het tweede kwartaal. De EBITDA-taxaties voor 2023 tot en met 2025 werden grofweg ongemoeid gelaten, maar die voor de winst per aandeel werden met 7 tot 11 procent verlaagd, vanwege hogere afschrijvingen, hogere rentelasten en hogere belastingen. Maar het koersdoel werd vooral verlaagd vanwege de hogere schuld. Het aandeel sloot donderdag op 89,22 euro. Bron: ABM Financial News

