Beursblik: IMCD schiet tekort

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) De halfjaarresultaten van IMCD schieten tekort en zullen analisten ertoe aanzetten om hun taxaties te verlagen. Dit verwacht analist David Kerstens van zakenbank Jefferies in een rapport. IMCD zag de omzet in het tweede kwartaal dalen met 7 procent, nadat er in de eerste drie maanden nog een groei was van 5 procent. De EBITA daalde zelfs met 16 procent naar 131,5 miljoen, na een plus van 6 procent in het eerste kwartaal. De consensus rekende volgens Jefferies op 157,0 miljoen euro. En ook de marge stond onder druk, zag Kerstens. De analist wees echter ook op de sterke stijging van de vrije kasstroom. "Wij verwachten dat de consensus voor de EBITA met circa 10 procent zal worden verlaagd", aldus Kerstens vrijdag in een korte reactie op de cijfers van IMCD. Jefferies heeft een koopadvies op IMCD met een koersdoel van 160,00 euro. Bron: ABM Financial News

